Nógrádi: Németország harmada már nem német

2017. március 11. 14:49

Németországban a lakosság egyharmada már nem német. Ha Berlin továbbra is a nyitott kapuk politikáját folytatja, akkor egy nemzedék múlva az ország teljesen más lesz, mint amit a történelem és a németek megszoktak – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Nógrádi György elmondása szerint a Németországba érkezők nem tudnak integrálódni, mivel nem tudják a nyelvet, nincs iskolai végzettségük, egy modern társadalomban pedig nem kellenek „képletesen analfabéta emberek”.

Nem olyan, mint volt

Az elmúlt hetekben került elő, hogy aki Németországban bejelentkezik migránsként, felveszik és kap támogatást. A német tartományokat ugyanakkor nem kötötték össze, így előfordult, hogy migránsok többet végigjártak közülük, és eltérő adatokat megadva több helyről is kaptak pénzt.

A szakértő szerint ez is azt mutatja, hogy a híres német precizitás messze nem olyan precíz manapság, mint amilyennek évtizedeken keresztül tűnt.

– Ez a Németország egy más Németország. A lakosság egyharmada már nem német. És ha Berlin továbbra is a nyitott kapuk politikáját folytatja, akkor egy nemzedék múlva teljesen más lesz az ország, mint amit a történelem és a németek megszoktak – vetítette előre Nógrádi György.

Komoly veszélyek vannak

Emlékeztetett: néhány héttel ezelőtt a német alkotmányvédelmi hivatal vezetője azt közölte, Németország terrorfenyegetettsége nagy és tartós, és egyre több a merénylet elkövetésére vagy támogatására hajlandó iszlamista.

A biztonságpolitikai szakértő úgy vélte, ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy Németország számára a most ott lévő török-kurd szembenállás is életveszélyes, annak is konkrét terrorista következményei lehetnek.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc