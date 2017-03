Titanic Nemzetközi Filmfesztivál - három helyszínen

2017. március 11. 15:16

Április elején kezdődik a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, amely három budapesti helyszínen várja a közönséget.

Az egyhetes fesztivál filmjeit hagyományosan az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Toldi moziban vetítik, új helyszínként kapcsolódik be az Ódry Árpád halálának 80. évfordulójára emlékezve mozivá változó Ódry Színpad.



A 2005-óta versenyfesztiválként is működő Titanic idén is átfogó, sokszínű válogatást ad a kortárs nemzetközi filmek legizgalmasabb alkotásaiból. A nézők befutott rendezők új filmjeit, elsőfilmesek debütáló alkotásait és kevésbé ismert régiók filmművészetének izgalmas darabjait is megtekinthetik - közölték a szervezők az MTI-vel.



A program egyik fénypontjaként Török Ferenc 1945 című filmjét is levetítik, így Magyarországon elsőként a Titanic látogatói nézhetik meg. Az alkotás februárban nagy sikert aratott a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale Panorama nevű programjában, és a közönségszavazatok alapján a harmadik lett, továbbá a miami filmfesztiválon a játékfilmek mezőnyében elnyerte a közönségdíjat.



A Titanicot Johannes Nyholm svéd rendező Óriás című filmje nyitja meg, de a fesztiválhoz kapcsolódó első vetítésre már március 21-én várják a nézőket a Ludwig Múzeumban. Az ingyenes előadáson az Anya című észt filmet lehet megtekinteni, amelyet később a fesztivál idején is bemutatnak.



A 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál április 6. és 13. között várja a mozirajongókat.

MTI