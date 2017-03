Aszad behatolóknak nevezte az amerikai erőket

2017. március 11. 20:57

Behatolóknak nevezte az amerikai erőket Bassár el-Aszad szíriai elnök, és azt mondta, "valamilyen konkrét" lépést vár Donald Trump amerikai elnöktől az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet elleni harc elsődlegessé tételére tett ígérete kapcsán.

Aszad kijelentette, hogy az IÁ elleni szíriai harc fokozásának ígéretét olvasta ki Trump nyilatkozataiból.



"Eddig semmit nem láttunk megvalósulni ebből a retorikából" - mondta Aszad a Phoenix kínai televíziós csatornának adott nyilatkozatban, hozzátéve, "reméljük, hogy a kormányzata megvalósítja, amit hallottunk".



Az Egyesült Államok vezette katonai szövetség az IÁ ellen harcol Irakban és Szíriában. Barack Obama előző amerikai elnök idején az amerikai politika egyes, Aszad ellen harcoló lázadókat támogatott, akik nem ismerték el Aszadot legitim elnöknek - emlékeztetett a Reuters brit hírügynökség.



Szíriában a szövetségesek kurd és arab milíciák oldalán harcolnak, jelenleg a dzsihadisták de facto "fővárosa", az észak-szíriai Rakka bekerítéséért és végleges visszafoglalásáért.



A héten az amerikaiak vezette szövetségesek bejelentették, hogy további 400 amerikai katonát küldenek Szíriába, hogy segítsenek Rakka visszafoglalásában, és megakadályozzanak minden összecsapást Törökország és a Washington támogatását élvező szíriai milíciák között.



Az amerikai katonák Manbídzsba történő felvonultatásával kapcsolatos kérdésre válaszolva Aszad kijelentette: "Minden, a meghívásunk nélkül Szíriába érkező külföldi katona behatoló". Hozzátette, nem hiszi, hogy ez segítene.



A szíriai elnök kijelentette, hogy "elvben" továbbra is lát lehetőséget a Trumppal való együttműködésre, bár gyakorlatilag semmi sem történt ezen a téren. Az IÁ elleni amerikai vezetésű hadjárat szerinte csak "néhány légicsapás", ennél átfogóbb megközelítésre van szükség.



Aszad megjegyezte, hogy a Moszkva támogatta szíriai hadsereg "nagyon közel" van Rakka városához, elérte az amerikaiak támogatta erők ellenőrzése alatt lévő területek határát. Hozzátette, hogy Damaszkusz számára Rakka elsőrendűen fontos, de jelezte, hogy a jövőben lehetséges hasonló támadás a keleti határnál fekvő, teljesen az IÁ kezén lévő Deir-ez-Zór kormányzóság ellen is.



Az elnök elmondta, hogy nem fűz nagy reményeket a Genfben folyó Szíria-közi tárgyalásokhoz, de is egy lépés egy hosszú úton. Hozzátette, hogy a szíriaiaknak saját maguknak kell dönteniük a politikai rendezésről, és erről népszavazást is tartanak majd.



Aszad üdvözölte a Szíria és a lázadókhoz csatlakozó ujgurok elleni kínai hírszerzés között együttműködést. Mind mondta, Pekinggel javulófélben vannak a kapcsolatok.



Kína és Oroszország februárban megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsába benyújtott határozattervezetet, amely szankciókkal sújtotta volna Damaszkuszt, amiért vegyi fegyvereket vetett be a háborúban.

MTI