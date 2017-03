Fokozott a rendőri jelenlét Szabadkán

2017. március 11. 23:17

Buszokkal vitték el a migránsokat a szabadkai téglagyárból - a rendőrök razziát tartottak a környéken. Kevesen maradtak a határmenti városban, ők most a vasúti sínek környékén és a bozótosban bujkálnak, attól tartanak, a hatóságok őket is visszaviszi Presevohoz. A rendőrök azt ígérik, mindenkit begyűjtenek, akik nincsenek regisztrálva.

Csupán két tucat migráns várakozott szombaton napközben a szabadkai romos téglagyárnál. Ők azok, akik a városban maradtak a szerb rendőrség akciója után. Pénteken ugyanis szemtanúk szerint kiürítették a környéket.

Kevés migráns maradt az egykori téglagyár területén. A bontáson dolgozó munkások elmondták ugyanis, hogy pénteken kora reggel a szerbiai rendőrség rajtaütött az itt tartózkodó bevándorlókon és négy autóbusszal mintegy 300 migránst átszállítottak a dél-szerbiai preševói befogadóközpontba.

Azok a bevándorlók, akik Szabadkán maradtak, azt mondják félnek, mert a szerbiai rendőrök egyre határozottabban lépnek fel velük szemben. Ezért a lehető leggyorsabban el akarnak menni a vajdasági városból.

„Magyarország felé mennék, de ott sem akarok maradni. A végső célom Olaszország” – mondja egy migráns.

Közben sokan a vasúti sínek mentén található bozótosban bújtak el a rendőrök elől. Ők csak akkor jöttek elő, amikor délután megérkeztek egy német segélyszervezet önkéntesei.

A migránsok azt mondják, fel vannak háborodva a hatóságok intézkedései miatt. Szerintük ugyanis bevándorlók mindig is lesznek, és őket senki sem tudja megállítani.

„Azért vagyok itt, hogy tovább menjek egy másik országba. Hiába fog össze minden ország a menekültek ellen, továbbra is jönni fognak” – mondta egy férfi, aki Franciaországba menne.

Az elmúlt hetekben a magyar határhoz közel több vajdasági településen is sok migránssal lehetett találkozni, szombaton viszont egyel sem. Még az a királyhalmi épület is üres volt, amelyben korábban mintegy 40-en tartózkodtak. A helyiek azt mondják, a rendőrség itt is járt a napokban és innen is elszállította azokat a bevándorlókat, akik nem regisztráltatták magukat a befogadóközpontokban.

Szerbiában a hivatalos adatok szerint jelenleg 17 befogadótáborban csaknem 6700 migráns él. Kisebb részük, a családok elsősorban a tranzitzónán keresztül szeretnének az Unióba jutni, de több ezren vannak olyanok is, akik az ország belsejében várják a megfelelő alkalmat arra, hogy illegálisan jussanak Nyugat-Európába.

Az M1 tudósítója szerint egy kétes hírű szabadkai üzletember, aki a téglagyár tulajdonosa, szombaton kitessékelte a forgatóstábokat és azt mondta nekik szó szerint: “Vigyétek magatokkal ezeket az állatokat is, akik bent vannak”.

Az M1 úgy tudja, hivatalosan 150en vannak a befogadóközpontban, de hogy mennyien vannak most a bozótosokban, azt nem lehet pontosan tudni. A németországi segélyszervezetek egyébként naponta látogatják őket a legeldugottabb heyeken, és ellátják őket mobiltöltőkkel és mindennel, amire szükségük van. Az erdős területeken nagyjából 150-200 migráns bujkál – hangzott el a híradóban.

Fokozott a rendőri jelenlét, a rendőrök úgy tudni, általában a hajnali órákban hajnal razziáznak.

hirado.hu - M1 Híradó