Újra bíróság elé lép Carlos, a Sakál

2017. március 12. 09:18

A jelenleg is számos életfogytiglani büntetését töltő venezuelai születésű terrorista egy 1974-es párizsi bolti robbantás ügyében ül a vádlottak padjába hétfőn - a több mint 40 évvel ezelőtti merényletben két férfi veszítette életét.

A 67 éves, valódi nevén Ilich Ramírez Sánchez mindig is “hivatásos forradalmárként” tekintett magára, bár ez az eufemizmus mindössze a világ egykoron legkeresettebb körözött terroristáját takarja. A férfit a nemzetközi sajtó nevezte el Carlosnak, a Sakálnak, mely aliast az 1971-es Frederick Forsyth regény, a később filmsikerként is jegyzett az A Sakál napja ihletett.

Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, a Sakál egy párizsi tárgyaláson, még 2000-ben (Fotó: Michel Lipchitz/AP)

Az 1970-es években, valamint a ’80-as évek elején tevékenykedő merénylő 1994-ban került a francia rendőrség elitosztagának kezére a szudáni fővárosban, Kartúmban – írja a The Guardian. A Sakál-t ezt követően életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték két párizsi rendőr, illetve egy libanoni forradalmár 1975-ös meggyilkolásáért. Ramírezt a későbbiekben további négy, Párizsban és Marseille-ben 1982 és ’83 között elkövetett robbantás vádjában is bűnösnek találták – ezek közül több is vonatok ellen irányult, 11 halálos áldozatot, valamint közel 150 sérültet követelve.

Carlos felett holnap három ügyész ítélkezik majd a Publicis drogériával szemben elkövetett merénylet kapcsán. Az üzlet valaha Párizs szívében, a Saint Germain negyedben állt – a bolt ajtaján 1974. szeptember 15-én repült be egy gránát, ami felrobbanva két férfivel végzett, 34 személyt pedig megsebesített.

Dátum nélküli fotó a világ egykoron legkeresettebb körözött terroristájáról, Ilich Ramírez Sánchezről, azaz Carlosról, a Sakálról (Fotó: AP)

Georges Holleaux, a megözvegyült feleségek ügyvédje szerint a férfiak halála további 16 ember életét befolyásolta negatívan. Az asszonyok mind üdvözölték Carlos kissé megkésett tárgyalásának tényét. “Az érintettek évtizedek óta várnak Ramírez elítélésére, vagyis sebeik máig nem gyógyultak be” – mondta a jogász, míg a vádlott ügyvédje, Isabelle Coutant-Peyre csupán pénz- és időpocsékolásként hivatkozott a perre. A Sakál nem mellesleg tagadja az őt ért vádakat, melyek szerint egy terrorista szervezet részeként követte volna el a gyilkosságokat.

Az ügyészség azt állítja, hogy a támadás egy két nappal korábbi túszszedő-akcióhoz köthető, melyre a holland főváros, Hága francia nagykövetségén került sor – a tettért felelősséget vállaló Japán Vörös Hadsereg, egy kommunista militáns csoport egyik tagjának szabadon engedését követelte, akit két hónappal azelőtt tartóztattak le a párizsi Orly repülőtéren. A vádirat szerint mind a holland, mind a francia akciót Ramírez vezényelte le és el is érte célját: a japán személy számos túszszedővel karöltve szabadon távozhatott Jemenbe.

A nyomozók természetesen lekövették az alkalmazott gránátok származását, a vizsgálatok eredménye alapján pedig elmondható, hogy ugyanazt a típust vetették be Párizsban, amit Hágában is, sőt: Carlos szeretőjének párizsi lakása mélyéről szintén azonos kivitelű darab került elő – a robbanószereket ráadásul egy amerikai katonai bázisról lovasították meg még 1972-ben.

