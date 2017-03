Az életvitel miatt is egyre több az allergiás

Nékám Kristóf allergológus szerint az emberek mai életvitele is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több az allergiás az országban.

A szakember az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában elmondta, a kevesebb testmozgás, a megváltozott táplálkozás, valamint a levegőszennyezés miatt is emelkedhet az allergiások száma. Megjegyezte, hogy egyes kutatások szerint a levegő szennyezettsége az ételallergia kialakulásában is szerepet játszhat.



Nékám Kristóf szerint úgy lehet elkerülni az allergiás tünetek kialakulását, hogy minél kevesebb allergén legyen a környezetünkben és fontos gyerekkorban a megfelelő étrend, mert ezzel az ételallergia ellen lehet védekezni, de a lakás tisztasága is lényeges tényező.



Az allergológus szerint kevesen használják a tünetek kezelésére az immunterápiát, mert az azonnal ható gyógyszerekhez képest több hónapnyi kezelésen kell átesni, nem annyira költséghatékony és csak egyféle allergén által kiváltott allergia kezelésére jó.

hirado.hu - M1