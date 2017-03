Bérmunka - kevés a mozgástér a béremelésre

2017. március 12. 09:30

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) elnöksége értékelte a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének tagságára gyakorolt hatását, és úgy ítélte meg, hogy a bérmunkát végző kisvállalkozásoknak kicsi a mozgástere a kötelező béremelés megvalósítására - mondta Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke az MTI-nek.

A szövetség elnöke hangsúlyozta, egyetértenek a bérfelzárkóztatás szükségességével, szerintük is emelni kell a dolgozók bérét, és ezt a tagvállalkozások meg is tették.



Ugyanakkor a bérmunkát végző vállalkozásoknak amiatt szűk a mozgástere, hogy több évre kötött fix áras szerződésük van, a működés feltételeit, köztük az alapanyagot a megbízó adja, a járulékcsökkentés pedig nem kompenzálja az emelést - tette hozzá.



Az iparszövetség elnöke kiemelte: a béremelés hatásának áttekintésekor a bérmunkát végző vállalkozásokat mindenképpen célszerű lenne külön is elemezni.

MTI