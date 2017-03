Rétvári: 40 százalékkal bővült a házi gondozottak köre

2017. március 12. 10:11

A kormány számára fontos az idős emberek hétköznapi biztonságának megteremtése, a gondozásra szorulók segítése. Ennek biztosítása érdekében a kormány hat év alatt 40 százalékkal bővítette a házi gondozásban részesülők körét, és megduplázta a gondozók létszámát - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI-vel.

Rétvári Bence elmondta: a házi gondozás a szociális ellátás korszerű, mind az ellátó, mind az ellátott számára leginkább előnyös formája. Célja, hogy az egyedül élő, rászoruló, idős emberek a saját otthonukban, de szakember segítségével biztonságban élhessék mindennapjaikat.



Az államtitkár hangsúlyozta: a házi gondozásnak az elmúlt években történt megújításával a legrászorulóbbak kapnak fokozott odafigyelést, segítséget, ápolást és gondozást. Míg 2010-ben 75 054 házi gondozásban részesülő ember volt, számuk 2016 végére 107 294-re emelkedett, ami 40 százalékos bővülés. A házi segítségnyújtásban foglalkoztatottak száma a 2010-es 5764-ről 2016-ra 13 399-re nőtt, vagyis ma már több mint kétszer annyian gondoskodnak az otthoni gondozásra szorulók megfelelő ellátásáról.



Az elmúlt években a kormány úgy alakította át a szociális közszolgáltatások rendszerét, hogy a természetben nyújtott ellátások célzottabban jussanak el a valóban rászorulókhoz, ezzel az ellátórendszer átláthatóbb, hatékonyabb és igazságosabb lett.



Jelezte: ez évtől megszűntek az egy gondozottra fordítható korábbi időkeret korlátok is, így teljes mértékben az idős emberek szükségleteihez igazítható az ellátás napi időtartama. A gondozási időt a gondozó és a rászoruló együtt határozza meg.



A házi gondozás fontos előnye, hogy az odafigyelésre szorulók a megszokott, otthoni körülmények között élve is megkapják a szakszerű gondozói segítséget. Az időskori hétköznapok anyagi biztonságának növelését szolgálták szintén az elmúlt évek inflációt meghaladó nyugdíjemelései, a rezsidíjak csökkentése vagy az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése is - mondta Rétvári Bence.

MTI