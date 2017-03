Arany megkeresztelésére emlékeztek Nagyszalontán

2017. március 12. 14:22

Arany János példája a szorgalom, a tanulás és a munka fontosságára hívja fel az utókor figyelmét - mondta az MTI-nek Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, aki a költőfejedelem megkeresztelésének 200. évfordulójáról megemlékező református istentiszteleten és koszorúzáson vett részt vasárnap Nagyszalontán.

Arany János korának paraszti származású nagy értelmiségije volt, mérhetetlen nagy tudásigénnyel és szorgalommal küzdötte fel magát a szegénységből egészen a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkári posztjáig - idézte fel Hoppál Péter, aki szerint a költő életútja arra emlékeztet, hogy a kultúra, az ön- és közművelődés mindenki számára lehetőséget jelent a magasabb életszínvonal eléréséhez.



Az államtitkár hangsúlyozta: nem csupán Arany János költői hagyatéka, hanem a szigorú, konok, bibliás partiumi kálvinista identitásban gyökerező személyisége, személyes helytállása, a gondviselésbe és a jövőbe vetett mindenkori bizalma, a hazaszeretetre való szelíd buzdítása is mind példaértékű lehet a mai kor magyarsága számára.



Hoppál Péter kitért arra is: az Arany János-emlékév négy milliárd forintos állami támogatásból valósul meg. A keretből programok mellett infrastrukturális fejlesztéseket is terveznek, többek között Nagyszalontán, Arany János szülőhelyén, valamint Nagykőrösön is, amelyet a magyarországi Arany-kultusz fővárosává szeretne emelni a kormány a helyi emlékhelyek megújításával.



Nagyszalonta zarándokhely a magyarság számára - fogalmazott az államtitkár az MTI-nek. Hozzáfűzte: a helyi magyar közösség minden évben megemlékezik Arany János születéséről. A partiumi magyarok identitásuk megőrzése érdekében tett erőfeszítéseiből az anyaországi közösségek is példát meríthetnek.



A magyar kormány rendkívüli kormányzati támogatásából Nagyszalontán jelenleg egy 21. századi igényeknek megfelelő iskola épül, amely bentlakásos szórványkollégiummal is kiegészül, így nem csupán a város 1200 gyermekét, hanem a környékbeli települések magyar fiataljait is egybe tudja majd gyűjteni - hangsúlyozta. Hozzáfűzte: a négyemeletes iskolakomplexumot várhatóan ősszel vehetik birtokba a diákok és tanáraik.

MTI