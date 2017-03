A magyar és a lengyel államfő együtt ünnepel

2017. március 12. 17:19

Áder János magyar és Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök részvételével tartják meg az idei lengyel-magyar barátság napi rendezvénysorozatot. A központi, kétnapos ünnepségek március 24-én kezdődnek a közép-lengyelországi Piotrków Trybunalskiban - közölte vasárnap a lengyel államfő szóvivője, Marek Magierowski.

Piotrków Trybunalski polgármestere, Jaroslaw Bakowicz arról tájékoztatta a PAP-hírügynökséget, hogy az államfői találkozóval tetőző programsorozatot március 18. és 26. között rendezik meg. Áder János és Andrzej Duda találkozójuk során egy emléktáblát is felavatnak, amely a városban 1925-ben rendezett nemzetközi légi bemutatón elhunyt Sziklay Jenőnek, az ejtőernyőzés úttörőjének állít emléket - közölte Bakowicz.



A lengyel-magyar barátság napját idén 11. alkalommal tartják meg. 2007-ben a magyar és a lengyel parlament kölcsönösen március 23-át nyilvánította a lengyel-magyar barátság napjává, amelyet felváltva ünnepelnek a két országban. Az ünnep előzményei 2006. március 24-re nyúlnak vissza, amikor Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar államfő Győrben felavatta a magyar-lengyel barátság első köztéri emlékművét, amely két, gyökereivel egymásba kapaszkodó tölgyfát ábrázol.



Az idei ünnepségekről a lengyel államfő szóvivője beszélt a Polsat News lengyel hírtelevízió és a Radio Zet kereskedelmi csatorna egyik vasárnapi vitaműsorában, amelyben azt is megvitatták, hogy az Európai Unió (EU) pénteken véget ért brüsszeli csúcstalálkozóján 27 tagállam, köztük Magyarország is támogatta Donald Tusk újraválasztását az Európai Tanács élére, miközben Lengyelország ellenezte ezt.



Marek Magierowski ebben az összefüggésben úgy értékelte, hogy Lengyelország és Magyarország között "a napi politika szintjén néha nézetkülönbségek merülnek fel", mindazonáltal a hosszú távú együttműködésben a két ország "szoros baráti viszonyt ápol, Európában igenis közös érdekek fűzik egymáshoz".



A szóvivő hozzátette: Piotrków Trybunalskiban "sor kerül Európa-témájú beszélgetésre is, arról, ami Brüsszelben történt". Felidézte: a lengyel és a magyar kormány között "többször is előfordultak nézeteltérések, akár az Oroszországhoz való viszonyukat illetően". Úgy értékelte: "retorikája ellenére" Magyarország mindig is az Oroszországgal szemben kivetett szankciók meghosszabbítása mellett szavazott, és annak ellenére tette ezt, hogy "a közép-kelet-európai országok közül a leginkább oroszbarátnak tartható".



Varsó szombat délután hivatalosan bejelentette azt is, hogy a visegrádi csoport (V4) következő kormányfői találkozóját március 28-án tartják meg Varsóban. A V4 miniszterelnökei aznap a közép-kelet-európai innovációról szóló konferencia egyik pódiumbeszélgetésén is részt vesznek.

MTI