Március 15. - Szili Katalin Nizzában emlékezett

2017. március 12. 17:25

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke részvételével emlékeztek meg a dél-franciaországi Cote d,Azur-i Francia-Magyar Egyesület tagjai Nizzában az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 169. évfordulójáról - tájékoztatta vasárnap a helyi magyar egyesület az MTI-t.

Szili Katalin a szombat délután rendezett ünnepségen az anyanyelv megtartásának fontosságát hangsúlyozta.



"Anyanyelvünk a legmozdíthatóbb s egyben a legmozdíthatatlanabb haza, amelyben nemzetünk tovább él, visszük magunkkal bárhol is élünk a világban, s amellyel átadhatjuk az utókornak az értékeinket, a hagyományainkat, vagyis a magyar kultúránkat, az identitásukat. 1848 a szabadság és függetlenség ünnepe, ami üzenet Európának, hogy magyarságunkat szabadon kívánjuk megélni közösségként és egyénenként a Kárpát-medencében és a diaszpórában" - olvasható a közleményben.



A március 15-i ünnepségen - amelyen a nizzai polgármesteri hivatal is képviseltette magát - Havasi János, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója előadást tartott Petőfi Sándorról.



Szili Katalin és Havasi János találkozott Rudy Sallesszel, Nizza alpolgármesterével, aki egyben a térség parlamenti képviselője és a francia nemzetgyűlésben a francia-magyar baráti tagozat elnöke. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki Magyarországnak az európai határok védelmében végzett tevékenységéért.



Szili Katalin a Provence-i Magyar Egyesülethez is ellátogatott, majd megbeszélést folytatott Pierre Vasarely tiszteletbeli konzullal a Vasarely Alapítványnál.

MTI