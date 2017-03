Melegszik az idő a következő napokban

2017. március 12. 17:51

A következő napokban fokozatosan melegszik az időjárás, ismét 15 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok. Sok napsütés várható, március 15-én is száraz idő valószínű, de a hétvégén már többfelé lehetséges eső - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a nap első felében az ország legnagyobb részén napos idő várható, legfeljebb a Tiszántúlon lehet egy-egy zápor. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és a környékén megerősödik a légmozgás, másutt csak élénk széllökések lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, északkeleten lehet legenyhébb az éjszaka. A legmagasabb hőmérséklet 10-14 fok között valószínű.



Kedden keletebbre csak rövid napos időszakok várhatók, és arrafelé helyenként záporeső is előfordulhat, másutt többórás napsütésre lehet számítani. A minimummérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű, a Dunántúlon és az északi völgyekben lehet néhol fagy. A nappali maximumok 9-14 fok között alakulnak, Nyugat-Dunántúlon lesz a melegebb.



Szerdán, március 15-én hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Napközben csapadék nem valószínű, inkább csak este északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Emellett sokfelé élénk, néhol erős lehet a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4, napközben plusz 11-16 fok között alakul a hőmérséklet, északnyugaton, nyugaton lesz a melegebb.



Csütörtökön reggelre csökken a felhőzet, és többnyire gyengén felhős, napos időre lehet számítani, csapadék napközben már sehol sem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 12-16 fok között várható.



Pénteken túlnyomóan derült, száraz idő várható. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok 13-17 fok között alakulnak.



Szombaton északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan eső, zápor is kialakulhat és többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 0-5 fok lehet, napközben 14-19 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, és többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Emellett nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8 fok között valószínű. A nappali maximumok 10-16 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

MTI