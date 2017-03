Rövidpályás gyorskorcsolya-vb - Két ezüst, egy bronzérem

2017. március 12. 20:58

A magyarok két ezüst- és egy bronzéremmel zárták a rotterdami rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot, ugyanis vasárnap a női váltó és 1000 méteren Liu Shaoang második lett, míg a férfi staféta harmadikként zárt.

Az egyetlen zárónapi egyéni számban Liu Shaoang a táv világkupa-győzteseként érvényesítette a papírformát a döntőbe jutásával, noha a negyeddöntőből csak idővel, az elődöntőből pedig bírói döntéssel jutott tovább. A fináléban aztán már nem bízott semmit a véletlenre, fantasztikusan kapta el a rajtot és a külső pályáról rajtolva másodikként vette be az első kanyart, kisvártatva pedig az élre állt. Nagy tempót diktálva egészen a végéig vezette a futamot, de az összetettben is első helyen záró Szeo Ji Ra kívülről megelőzte. Az utolsó körben nem volt esélye, hogy visszavegye a vezetést, inkább a második hely megtartására koncentrált a kanadai Charles Hamelin szorításában. Liu Shaoang két karját levegőbe csapva jelezte a célba érkezéskor, hogy boldog a megszerzett éremmel.



"Nem gondoltam volna, hogy sikerül megismételnem a tavalyi egy ezüst-, egy bronzérmes teljesítményemet. A döntőben erősebb volt nálam a dél-koreai, pedig mindent megtettem. A kanyarokba lassabban mentem be és a kijáratnál gyorsítottam, mert így a legnehezebb megelőzni valakit. De ahogy a végére fáradtam, úgy sikerült elém vágnia" - mondta az MTI-nek a 19. születésnapját hétfőn ünneplő Liu Shaoang, aki bár szerepelhetett a 3000 méteres szuperdöntőben, a váltó érdekében csak lekorcsolyázta a távot, nem versenyzett, de így is célkitűzésének megfelelően ötödikként zárt, ahogy egy éve is.



A másik két magyar induló közül Liu Shaolin Sándor a B döntőt megnyerve hatodik lett, míg Knoch Viktort kizárták a negyeddöntőben, amivel nem értett egyet.



A Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Heidum Bernadett, Keszler Andrea összeállítású csapat sporttörténelmi tettet hajtott végre, ugyanis döntőben is először szerepelt vb-n, azaz Magyarország első vb-érmét nyerte ebben a számban.



A 3000 méteres verseny egészében a harmadik helyen haladtak a magyarok közvetlenül a kínaiak és a hollandok mögött. A papírforma szerint leggyengébb négyes, a japán féltávtól némi lemaradással követte a triót. Mielőtt azonban a hajrában elkezdődött volna az igazi csatározás a dobogós helyekért, a holland váltó egyik tagja négy körrel a vége előtt elesett, s ez el is döntötte az egész futamot, mivel a magyaroknak nem volt esélyük utolérni a kínaiakat, a bronzérem pedig Japán ölébe hullott.



"Nem érzékeltem, hogy milyen messze vannak tőlünk a japánok. Csak arra gondoltam, hogy mindent bele kell adnom, hogy megtartsuk a második helyet. A kínaiak utolérésére nem volt esély" - mondta Jászapáti Petra, aki szombaton 1500, vasárnap 1000 méteren szerepelt a B döntőben. Egyéni teljesítményét várakozáson felülinek nevezte.



A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba alkotta férfi négyes a 2015-ös ezüst után nem titkoltan is aranyéremért érkezett, ennek megfelelően sokáig az élen haladt az 5000 méteres verseny döntőjében, azonban a végén valamennyi ellenfele megelőzte, így negyedikként ért célba, de az oroszok kizárása miatt végül harmadik lett Hollandia és Kína mögött.



Liu Shaoang szerint a végén nem diktált elég gyors tempót a csapat, amit részben taktikai hibának nevezett, részben a fáradtsággal indokolta.



A magyar csapat, amely hatodik lett az éremtáblázaton, hétfőn reggel 9.15-kor landol a Liszt Ferenc repülőtéren.

MTI