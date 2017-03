Március 15. - műsor és szoboravatás New Yorkban

2017. március 12. 21:17

New Yorkban műsorral és szoboravatással ünnepelték a helyi magyarok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóját.

Az ünnepséget helyi idő szerint vasárnap délelőtt a manhattani Riverside-on lévő Kossuth-szobornál tartották, és a Riverside parkban felavatták az 1956-os emlékművet. Az ünnepség díszvendége Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes államtitkára volt.



Kumin Ferenc főkonzul köszöntője után beszédet mondott Papp László, az 1956-os Emlékmű Bizottság elnöke. Az új emlékművet megáldotta Vas László plébános és Fogarasi Anita lelkész. A Kossuth-szobornál a magyar kormány nevében koszorút helyezett el Szilágyi Péter, valamint Szemerkényi Réka, Magyarország Washingtonban akkreditált nagykövete és Kumin Ferenc New York-i főkonzul. Ezt követően a Magyar Házban volt ünnepség.



Délután - Washingtonhoz hasonlóan - New Yorkban is megtartották a Regionális Diaszpóra Értekezlet tanácskozását, amelyen a helyettes államtitkár a magyar kormány diaszpórát segítő terveiről számolt be.

MTI