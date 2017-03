Peszkov az orosz-amerikai párbeszéd felújítását sürgette

2017. március 12. 21:42

Az orosz-amerikai párbeszéd felújítását sürgette Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a CNN hírtelevíziónak adott interjújában.

A szóvivő kiemelte, hogy Moszkva nem látja világosan a kétoldalú kapcsolatok jövőjének kilátásait. Úgy vélekedett, "megbocsáthatatlan, hogy a párbeszéd még nem kezdődött el". Mint fogalmazott: "arra lehetett volna számítani, hogy kapcsolataink gyakoribbak és mélyebbek lesznek, hogy megpróbáljuk jobban megérteni egymást, hiszen a kétoldalú viszonyban jelentős szünet volt". Vlagyimir Putyin elnök szóvivője hangsúlyozta: "megbocsáthatatlan", hogy Oroszország és az Egyesült Államok nem folytat párbeszédet, kivált, amikor a világ olyan gondokkal küszködik, mint most.



Az orosz és az amerikai elnök személyes találkozójára a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő G20-csoport júliusban Hamburgban tartandó csúcsértekezlete mindenképpen lehetőséget ad.



Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva nem erőlteti az Oroszország ellen hozott szankciók feloldásának ügyét, sőt, soha nem is kezdeményezi ezt.



Hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök "nem rejti véka alá, hogy sok dologgal nem ért egyet, amelyet Oroszország tesz, ám elég pragmatikus ahhoz, hogy kimondja, beszélnünk kell egymással". Bizonyos kérdésekben összebékíthetetlennek nevezte a két ország álláspontját, ám leszögezte, hogy bizonyos területeken igenis van lehetőség megegyezésre. Utalva arra, hogy Donald Trump a párbeszéd újraindításáról beszélt, hangsúlyozta, "nem látjuk világosabban, hogy ez a párbeszéd mikor is kezdődhetne meg".



Kérdésre válaszolva Peszkov elmondta, hogy Szergej Kiszljak, Oroszország washingtoni nagykövete találkozott Hillary Clintonnak vagy munkatársainak tanácsokat adó politológusokkal is. "Ha közelebbről megnézné a Hillary Clinton kampányával kapcsolatban állókat, akkor látná, hogy rendkívül sok találkozója volt velük" - fogalmazott Kiszljak nagykövet tevékenységéről Putyin orosz elnök szóvivője.



Dmitrij Peszkov rámutatott: Szergej Kiszljak nagykövet munkájának lényege éppen az, hogy mindkét oldal tisztségviselőivel találkozzék, megvitatandó "a kétoldalú kapcsolatokat". A szóvivő védelmébe vette a találkozókat, mondván, hogy céljuk nem az volt, hogy Moszkva megpróbáljon beavatkozni a 2016-os választási folyamatba.



"Nem voltak olyan találkozók, amelyeken a választásokról, a választási folyamatról lett volna szó" - szögezte le, és hangsúlyozta, hogy Putyin elnök a kampány idején soha nem tett támogató nyilatkozatot az akkor még elnökjelölt Donald Trump mellett, és az ezt firtató újságírói kérdésekre sem adott közvetlen választ. Úgy vélte, hogy az amerikaiak önmagukat alázzák meg azzal, ha azt állítják, hogy Moszkva beavatkozott a választási folyamatba. A Kreml szóvivője ugyanakkor elismerte, hogy Putyin elnök jobban kedvelte Trumpot, mint Clintont. Peszkov érzékeltette, hogy a Kreml megítélése szerint Clinton ellenséges volt Oroszországgal, míg Trump nyitottabb volt az amerikai-orosz viszony javítására.

MTI