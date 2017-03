Káel Csaba világsztárokat hívott a Müpába

2017. március 12. 21:52

Számos világsztár lép fel a Müpa 2017/2018-as évadának programjában, mások mellett visszatér Jonas Kaufmann és közösen ad elő dalestet Diana Damrauval, lesz új Wagner-bemutató, a Trisztán és Izolda, a jazz rajongói pedig Branford Marsalis kvartettjét is láthatják - mondta el Káel Csaba vezérigazgató vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Káel Csaba úgy fogalmazott, a fellépők névsora azt mutatja, hogy "Béccsel, Amszterdammal, Párizzsal, Londonnal, New Yorkkal azonos" koncertprogramjaik vannak. Azok a nagy előadók, szólisták, együttesek ellátogatnak Budapestre, akik fellépnek a világ nagyvárosaiban is - jelezte.



Hozzátette: nagyon sok magyar művész is fellép, szeretik párosítani a világsztárokat a magyar sztárokkal, hiszen ezzel utóbbiaknak is lehetőségük nyílik arra, hogy megjelenjenek a világ hangversenytermeiben, színházaiban.



Káel Csaba, aki a Budapesti Tavaszi Fesztivál operatív testületének elnöke egyben, tájékoztatott arról, hogy egy héttel "megnyújtották" a fesztivál időtartamát. Ezt azzal indokolta, hogy sok nézőtől kaptak olyan visszajelzést, hogy több koncertről is le kellett mondaniuk, mert egy időben zajlottak más produkciókkal.

MTI