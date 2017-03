Anis Amri újabb ismerősét utasították ki az olaszok

2017. március 12. 23:14

Egy 37 éves tunéziai férfit toloncoltak ki vasárnap az olasz hatóságok terrorizmus gyanújával, mivel telefonszáma a berlini kamionos merénylő Anis Amri mobilkészülékében rögzítve volt - közölte a római belügyminisztérium.

A Rómától nem messzi Latina városában élő tunéziai állampolgárt nemzetbiztonsági okokból utasították ki. Repülővel szállították vissza Tunéziába. A férfi telefonszámát Anis Amri még 2015 nyarán hívta, amikor a Latinával szomszédos Aprilia városában tartózkodott. Az olasz hatóságok nyomozása szerint a tunéziai férfi egy Latinában alakult "szélsőséges" muzulmán csoport tagja volt, és személyes Facebook-profilján a dzsihadista harcosokat éltette. A férfi tíz éve élt Olaszországban tartózkodási engedéllyel.



Ő a harmadik tunéziai állampolgár, akit az év eleje óta kiutasítottak Olaszországból, mivel telefonszáma Anis Amri mobiljában szerepelt. Februárban és márciusban is egy-egy tunéziai férfit toloncoltak ki ugyanígy. Egyikük szintén Latinában élt.



Anis Amri tizenkét embert ölt meg a decemberi karácsonyi vásáron, ahol december 20-án egy kamionnal hajtott a tömegbe. Három nappal később a milánói Sesto San Giovanni vasútállomása előtt egy rendőrségi rutinellenőrzés során tűzharcban lelőtték. Az olasz hatóságok a nála talált mobiltelefonokkal hívott összes számot ellenőrizték.



Anis Amri 2011 telén érkezett Olaszországba illegális bevándorlóként, majd a migránstáborban kirobbantott tüntetések miatt szicíliai börtönbe került, ahonnan 2015 májusában szabadult. Néhány hónappal később már Németországban volt.



A most kiutasított tunéziai férfival év eleje óta 21 személyt toloncoltak ki Olaszországból terrorizmus gyanújával, 2015 óta már százötvenhármat. Két évvel ezelőtt vezették be Olaszországban, hogy elég a terrorista tevékenység puszta gyanúja ahhoz, hogy belügyminiszteri rendelettel külföldieket azonnali hatállyal kiutasítsanak Olaszországból bármilyen vádemelés vagy eljárás nélkül.



MTI