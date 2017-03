Mindkét terrortámadás után áldozatnak hazudták magukat

2017. március 13. 19:27

Azzal vádolnak egy francia házaspárt, hogy két franciaországi terrortámadás után is azt hazudták, hogy megsérültek, így hatalmas kártérítési összeget csikartak ki a francia államtól.

A kétgyermekes francia házaspár először a 2015-ös párizsi terrortámadás után hazudta azt, hogy ők is az áldozatok közé tartoztak. Az Iszlám Állam 2015 novemberi 13-ai merénylete után azt mondták, hogy őket is megsebesítette a standion előtt felrobbanó bomba. A nő azt állította, hogy a detonáció ereje szó szerint a levegőbe repítette és hátrataszította.



Kártérítésként egy 60 ezer eurós csekket kaptak az államtól, de decemberi perükön kiderült, hogy csak kitalálták az egész történetet. A terrortámadás alatt nem Párizsban, hanem Cote d’Azur-ban voltak. A férfi 6 év börtönbüntetést, a nő 3 év felfüggesztettet kapott.

Mindig van lejjebb: másodszorra is megpróbálják

A történetüknek azonban itt még koránt sincs vége: a pár most a júliusi nizzai tragédiából is pénzt akar csinálni. Azt állítják, hogy ők is ott voltak, mikor az Iszlám Állam magányos harcosa belehajtott a tengerparti sétányon ünneplő tömegbe, és 85 emberrel végzett. Csakhogy a hatóságok nem hagyják, hogy újból megkárosítsák az államot, és példát akarnak statuálni a két szélhámosból.

A 36 éves férfi és a 29 éves cannes-i nőt arra kényszerítették, hogy a fejenkénti 30 ezer eurós összeget – melyet főként kocsikra költöttek – a terrortámadások valódi áldozatainak létrehozott alapítványnak küldjék el, és újból bíróság elé kényszerítik őket. Ha kiderül, hogy másodszorra is hazudtak, akár 14 éves börtönbüntetést is kaphatnak.

hirado.hu/The Local