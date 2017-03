Március 15. - Külföldön is megemlékeznek a forradalomról

2017. március 13. 21:58

Koncertekkel, filmvetítésekkel, irodalmi estekkel és ünnepélyes koszorúzásokkal emlékeznek meg világszerte a külföldi magyar intézetek és a magyar diplomáciai testületek az 1848-49-es magyar forradalomról és szabadságharcról.

A Balassi Intézet hétfői közleménye szerint az ünnepségek már a múlt héten megkezdődtek: Helsinkiben például családi délutánt szervezett a Magyar Kulturális és Tudományos Központ a helyi magyar közösségnek. Prágában a Zeneakadémia közreműködésével rendeztek ünnepi koncertet. Az Isztambuli Magyar Kulturális Központ szervezésében virágokat ültettek az egykori '48-as magyarok sírjainál, Párizsban pedig megkoszorúzták a Kossuth téren található emléktáblát és Teleki Blanka sírját a Montparnasse temetőben.



A Ljubljanai Várban és a helyi Balassi Intézetben hétfőn tartanak ünnepséget, amelyen a József Attila Egyesület és a helyi magyar iskola tanulói adnak műsort.



Kedden Bécsben megkoszorúzzák Bessenyei György testőríró szobrát, majd az Altes Rathaus dísztermében tartanak ünnepi megemlékezést. Pozsonyban Rigó Ronald zongoraművész koncertjét hallhatja a közönség a Szlovák Rádió hangversenytermében. Sepsiszentgyörgyön Hátrahagyottak emlékezete címmel rendeznek kültéri kiállítást.



Szintén kedden Magyarország Moszkvai Nagykövetségén a Debreceni Szent Efrém Általános Iskola Lautitia Kamarakórusa ad koncertet, valamint hivatalos látogatást tesz Kocsis Péter Fülöp görögkatolikus püspök, a Hajdúdorogi főegyházmegye metropolitája. Másnap tartják a Lautitia Kamarakórus és a Veszna gyermekkórus találkozóját.



Március 15-én, szerdán a Collegium Hungaricum Berlin rendhagyó módon, Barta Vica és Pribék Gábor médiadesignerek interaktív installációjával, valamint Csongrádi Gábor zenéjével kísért fogadással tiszteleg az 1848-1849-es szabadságharc emléke előtt. A Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ megemlékezésén Fülei Balázs zongoraművész, Lanczkor-Kocsis Krisztina fuvolaművész és Johar Ali indiai hegedűművész lép fel, valamint Lanczkor Gábor ad irodalmi műsort. Kairóban a Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal ünnepi megemlékezést és filmvetítést rendez, melyet követően koncertet adnak az Arab Zene Intézetében.



Londonban a University College London Szláv- és Kelet-európai Tanulmányok Tanszéke a magyar alkotmányozás történelmi pillanatairól rendez konferenciát, amelyen előadást tart Hörcher Ferenc, Pócza Kálmán és Fekete Balázs, az MTA Filozófiai Intézetének munkatársai. Magyarország Londoni Nagykövetsége a Londoni Magyar Kulturális Központtal együttműködve ünnepi fogadást rendez, amelyen Farkas Attila, a Kolozsvári Állami Magyar Színház volt művésze Arany János Az örökség című versét adja elő.



A Párizsi Magyar Intézet szerdai megemlékezésén Hermann Róbert történész előadását, valamint Sebestyén Márta koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. A Római Magyar Akadémia a Római Magyar Nagykövetséggel és a Szentszéki Magyar Nagykövetséggel közösen megkoszorúzza a római Gianicolo dombon Türr István szobrát, majd a Római Magyar Akadémia Liszt termében a Trio Energico ad ünnepi koncertet.



Észtországban a március 15-i ünnepségek három helyszínen zajlanak. A Tartui Egyetemen a helyi magyarok, illetve a magyarságtudomány szakértői tartanak megemlékezést. A fővárosban az ünnep előestéjén a helyi magyarok szervezete és a Fenno-Ugria Egyesület rendez közös műsoros estet. Szerdán pedig a Tallinni Magyar Intézetben a magyar nagykövetség ad ünnepi fogadást.



A Zágrábi Magyar Nagykövetség minden évben a helyi magyar közösséggel - az Ady Endre Magyar Kultúrkörrel és a Zágrábi Magyar Tanáccsal - közösen tart megemlékezést. A Zágrábi Magyar Intézetben rendezendő ünnepségen hagyományosan az Ady Kör színjátszói adnak elő Nők a forradalomban címmel.



Szerbiában a megemlékezést minden évben Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa szervezi. A Vajdaságban azonban a főkonzulátus rendezvényein kívül számos koszorúzást és megannyi megemlékezést is tartanak március 15-én.



Az ünnep másnapján a Bukaresti Magyar Kulturális Központban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói - Kökény Eszter (hegedű), Dósa Csenge (hegedű), Zsótér Zsófia (brácsa) és Tomasz Máté (cselló) - adnak koncertet. Pekingben - a magyar nagykövetség és a magyar kulturális intézet közös szervezésében - a Lu Hszün Múzeumban található Petőfi-szobornál tartanak koszorúzással egybekötött megemlékezést, majd Pilvax Kávéház címmel kötetlen beszélgetést az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.



Szintén csütörtökön Stuttgartban a Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ nagytermében megrendezett ünnepségen Bognár Szilvia ad népdalestet, majd Kocsis Tibor Békebeli Budapest című dokumentumfilmjét vetítik le.



Szófiában egy héten át várják programokkal az érdeklődőket. Hétfőn Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját címmel tartanak néptáncestet Szófiában. A hét során Petőfi Sándor és Kossuth Lajos, valamint Dunyov István ezredes emlékművét is megkoszorúzzák. Pete László egyetemi tanár pedig Csiprovcitól Vidinen át Sumenig - A magyar szabadságharc bolgár vonatkozásai címmel tart előadást szerdán a Szófiai Tudományegyetemen, csütörtökön pedig a sumeni Kossuth-emlékházban.

MTI