Helyesbített a Rzeczpospolita

2017. március 13. 23:10

Helyesbített és elnézést kért hétfő délután a Rzeczpospolita lengyel napilap Marine Le Pennek, a francia Nemzeti Front elnökének és államfőjelöltjének Jaroslaw Kaczynskiról, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnökéről szóló kijelentéseivel kapcsolatos cikk miatt. Az írás szerzője elismerte, hogy olyan kijelentést adott a francia politikus szájába, amit nem mondott.

A PiS-szel szemben kritikus jobbközép napilap hétfői írása szerint Le Pen Párizsban nyilatkozva azt mondta az újság tudósítójának: amennyiben megnyeri a másfél hónap múlva esedékes elnökválasztást, "együttműködést köt Kaczynskival az Európai Unió lebontása érdekében". A lengyel lap szerint Marine Le Pen ajánlata a magyar miniszterelnökre is vonatkozik. "Ha holnap államfő leszek, megvitatom Orbán úrral azt, ami az EU-ban tarthatatlannak tűnik, ami az EU jelenlegi működésében tűrhetetlen" - mondta az elnökjelölt, hozzátéve: hasonló ajánlattal fordul Kaczynskihoz. Megjegyezte: bizonyára nem mindenben értenek majd egyet, de "minden ország szabad és szuverén abban, hogy saját érdekeit megvédje". Le Pen úgy vélekedett, hogy az EU "lebontásában" Theresa May brit miniszterelnök is "partner" lehet - írta a Rzeczpospolita.



A cikk megjelenése után Beata Mazurek, a PiS szóvivője Twitter-bejegyzésében közölte: "A PiS nem érdekelt az EU lebontásában". A szóvivő felvilágosítást kért a nyilatkozat hitelességét illetően. Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke ezt hétfő déli sajtóértekezletén kijelentette: "Le Penhez annyi közünk van, mint Putyinhoz".



Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter már napközben manipulációval vádolta meg a Rzeczpospolitát. "Évek óta ismerem a szerzőt, ferdíteni szokott, így nem hiszem, hogy az interjú valódi" - mondta a lap tudósítójáról, Jedrzej Bieleckiről.



A WSieci című konzervatív hetilap franciaországi tudósítója pedig - aki jelen volt Le Pen sajtóértekezletén, és hangfelvételt is készített róla - hamisítványnak minősítette a Rzeczpospolita írását.



Hétfő délután a cikk szerzője közleményt jelentetett meg a Rzeczpospolita honlapján, melyben elismerte, hogy Le Pen egyáltalán nem beszélt az "EU lebontásáról", amit a cikk alcímében a lap a szájába adott. Bielecki szerint Le Pen a sajtókonferencián két konkrét témát említett, amelyben már most is egyetért Lengyelországgal és Magyarországgal: ez az alkotmánybíróságról szóló vita és a menekültek Brüsszel által erőltetett kötelező elosztása.

MTI