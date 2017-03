Török büntetőintézkedések Hollandiával szemben

2017. március 13. 23:53

Büntetőintézkedéseket jelentett be Numan Kurtulmus török miniszterelnök-helyettes hétfőn este Hollandiával szemben a két ország között elmérgesedő diplomáciai viszály újabb fejezeteként.

A három és fél órán át tartó kormányülés után nyilatkozva a miniszterelnök-helyettes közölte, az ankarai kormány úgy döntött, hogy nem engedi vissza a szabadságon lévő holland nagykövetet Törökországba, amíg Hollandia nem tesz eleget a török követeléseknek, mindenekelőtt annak, hogy kérjen bocsánatot.



Ankara ezenkívül felfüggeszti a miniszteri és ennél magasabb szintű kormánytalálkozókat Hollandiával, és nem engedélyezi holland diplomaták repülőútjait Törökországba. "Pontosan azt csináljuk, amit ők is tettek velünk" - fogalmazott a kormányfőhelyettes.



Arról is beszámolt, hogy javaslatot tesznek a két parlament közös baráti csoportjának megszüntetésére.



Kiemelte: a diplomáciai válságért nem Törökország a felelős. "Akik előidézték, azoknak kell megtenni a rendezésére irányuló lépéseket is" - fogalmazott. Mint mondta: biztos benne, hogy ez a legrövidebb időn belül megtörténik.



Kurtulmus hangsúlyozta: "Törökország ennek az ügynek nem látja kárát, csak megvédi saját büszkeségét. A rasszizmus és a fasizmus mindenekelőtt Hollandiát és vele Európát károsítja. A nagy összeomlás jelei ezek. Barátilag figyelmeztetek: meg kell hozni a szükséges óvintézkedéseket."



A Brüsszel és Ankara között tavaly március 18-án létrejött menekültügyi megállapodással kapcsolatban Kurtulmus leszögezte: Törökország a ráeső részt teljesítette. Ha szükséges, felülvizsgálják az egyezményt - jelezte.



Hollandia és Törökország között szombaton robbant ki diplomáciai vita, mert a holland hatóságok nem engedték meg két török miniszternek, hogy Rotterdamban részt vegyenek az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i török népszavazás kampányrendezvényén.

MTI