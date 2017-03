Haladékot kértek az Obama elleni vádak bizonyítására

2017. március 14. 10:04

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma haladékot kért a Barack Obama volt elnök ellen utódja, Donald Trump által felhozott lehallgatási vádak bizonyítására.

Trump elnök múlt szombaton vádolta meg hivatali elődjét azzal, hogy a tavalyi elnökválasztási kampány idején a New York-i Trump-toronyban lehallgatta őt és egész kampánystábját. Trump Twitter-bejegyzését - amelyben azonnali vizsgálatot sürgetett az ügyben - Obama a szóvivője útján cáfolta, "egyszerűen hamisnak" minősítve az állítást. A képviselőház hírszerzési bizottsága válaszul felkérte az igazságügyi minisztériumot, hogy terjessze elő az állítást alátámasztó bizonyítékokat. Ennek a határideje most hétfőn járt le.



Az igazságügyi minisztérium szóvivője bejelentette: további időt kérnek a kérelem megvizsgálására és annak meghatározására, hogy van-e bármiféle bizonyíték az elnök állításának igazolására. A képviselőház hírszerzési bizottsága - miközben válaszul egy hét haladékot adott - közleményben szögezte le, hogy amennyiben március 20-ig nem kapja meg a kért bizonyítékokat, kötelező érvényű eljárást indíthat a minisztérium ellen.



Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője délutáni tájékoztatóján azt magyarázta újságíróknak, hogy Trump elnök a "lehallgatást" idézőjelben értette, s mikroblog-bejegyzésében is úgy fogalmazott, hogy "idézőjeles lehallgatás". A szóvivő a The New York Times című lapban és a BBC brit hírtelevízióban - valamint más, meg nem nevezett sajtóforrásokban - megjelent riportokra hivatkozott, miszerint "más jellegű lehallgatás" történt.



Spicer azonban nem fejtette ki, hogy ez mi lett volna. Azzal próbált érvelni, hogy az elnök nem szükségszerűen lehallgatást értett azon, amikor azt írta, hogy "lehallgatás", és ezt szerinte az újságíróknak is tudniuk kell, hiszen Trump a "lehallgatás" kifejezést nem véletlenül tette idézőjelbe. A The Washington Post című napilap erre reagálva megjegyezte: a Spicer szóvivő által idézett orgánumok egyike sem írta azt, hogy Trumpot vagy munkatársait lehallgatták.



Kellyanne Conway, Trump elnök tanácsadója közben a The Record című, New Jerseyben megjelenő lap kolumnistájának, Mike Kellynek azt fejtegette, hogy a Trump-torony lehallgatása történhetett televíziós készülékek vagy mikrohullámú sütők révén is. Szavai szerint a mikrohullámú sütők kameraként is működhetnek.



A tanácsadó ezzel a múlt héten a WikiLeaks kiszivárogtató portál által nyilvánosságra hozott dokumentumokra utalhatott. A WikiLeaks szerint ugyanis a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) internethez csatlakoztatott Samsung-okostévéket is "poloskaként", azaz lehallgató berendezésként használt. Bár ezt a WikiLeaks-állítást Michael Hayden, a CIA volt vezetője egy tévéinterjúban cáfolta.



Conway hétfőn este - miután a The Record újságírója nyilvánosságra hozta a beszélgetésüket - Twitter-bejegyzésben szögezte le: mondatait összefüggéseikből kiragadva idézték, ezért más értelmet nyertek, mint amit ő mondani akart.

MTI