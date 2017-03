Nógrádi: Erdogan nyerésre áll Európában

2017. március 14. 10:08

Diplomácia feszültség, betiltott rendezvények, zavargások kísérik az áprilisi török népszavazás kampányát Európában és Törökországban. Az utóbbi napokban Hollandiában többször is feloszlatták azokat a török tüntetőket, akik kampányrendezvények betiltása miatt tiltakoztak Rotterdamban és Amszterdamban. Ankarában és Isztambulban a holland külképviseleteket érte támadás, sőt, a holland zászlót az egyik épületen törökre cserélték. A biztonságpolitikai szakértő szerint az, ami most a NATO-szövetséges országok között folyik, visszatükrözi a török félelmeket azzal kapcsolatban, ahogyan hozzájuk Európában viszonyulnak, de nem hiszi, hogy Ankara jól járna, ha felbontja a török-EU egyezményt. Arról is beszélt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában, hogy 4 fő kihívás előtt áll a NATO.

Két különböző hangvételű vitát követett hétfőről keddre virradóra Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a német médiában, aki szerint a két vita során kiderült, hogy a német kormányzati szereplők másképp viszonyulnak a németországi törökökhöz, a német belügyminiszter például sikertelennek tartja az integrációjukat.

Ennek alátámasztásul két példát idézet a német műsorokból: egy 45 éve Németországban élő török építészmérnököt, akinek nehezen ment a nyelv, valamint azt, hogy a münsteri egyetemen tanuló 1200 török diákok 51 százalék azt érzi, hogy alsóbb rendű.

Úgy fogalmazott: maga a német Zöldek török származású elnöke mondta az egyik műsorban azt, hogy „integráció nem létezik, vegyes házasság nem létezik, a törökök elszigetelődtek”, és az Erdogan elleni fellépésre buzdított.

Az elmúlt napokban a Németországgal határos Hollandia is az ankarai politika kereszttűzébe került, miután ott sem tarthattak választási nagygyűléseket a török politikusok. Nógrádi György ezzel kapcsolatban elmondta: választási vitaműsorban szerepelt a jobboldali holland kormányfő, valamint a szélsőjobbodal vezére.

Kőkemény vita volt, és mindketten vastapsot kaptak, ismertette a biztonságpolitikai szakértő, és úgy véli, hogy nem lesz olyan kormányfője a nyugat-európai országnak, aki eleget tenne a mostani török felszólításnak a bocsánatkérésre, és a jóvátételre, különösen, miután Erdogan lefasisztázta és lebanánköztársaságozta az országot.

Nyerésre áll Erdogan

Mindaz, ami Európában történik, tehát az, hogy lekezelik, másodrangúaknak tartják őket, a török elnököt erősíti Nógrádi szerint. A szakértű azt állítja, hogy Erdogan ezeket az április 16-i népszavazáson sikeresen fogja felhasználni az 1923 óta fennálló miniszterelnöki rendszer lebontása érdekében.

Ismertette: jelenleg 5 millió török él Európában, ebből hárommillió csak Németországban, nagyon sokan Franciaországban, Belgiumban, de például Olaszországban csak mintegy 20 ezren. A török elnök kampánya hozzájuk szól, fogalmazott, de volt már európai politikus, aki szerint ki kellene tiltani a török politikusokat az EU-ból. Mint fogalmazott: „érdekes, új hangok vannak”.

Az elmúlt órákban már felvetették török politikusok, hogy fel kell bontani az EU-val meglévő egyezményt a menekültek visszatartásáról, visszafogadásáról – jelentette ki Nógrádi György.

Recep Tayyip Erdogan török elnök egy isztambuli díjátadó ünnepségen 2017. március 12-én. (MTI/AP)

A szakértő szerint a romló gazdasági környezet ellenére ezt megtehetik, de ebben a pillanatban „Európának „kutya kötelessége a görög-török határ lezárása”, vagy ha a görögök alkalmatlanok erre – már volt példa Nógrádi szerint – akkor Görögország északi határait. Ez a drágább megoldás lesz.

Az, hogy Erdogan teljhatalomra tör, ez európai érdekeket zavar, mint fogalmazott: semmi sem fehér és fekete.

NATO: 4 fő kihívás

Franciaország és a NATO próbál közvetíteni a két szövetséges között, de nem kell a közvetíteni a hollandok és a törökök között Nógrádi szerint, mert úgy véli: alapvető különbségek vannak a két fél között.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a NATO előtt a migráció mellett az USÁ-val való viszony, a környezetvédelem és a globális válságok állnak mint kihívások.

hirado.hu - Kossuth Rádió 180 perc