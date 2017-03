Rutte: nem olyan súlyosak a büntetőintézkedések

2017. március 14. 11:53

Nem olyan súlyosak, viszont nem helyénvalóak a Hollandia elleni büntetőintézkedések, amelyeket Törökország rendelt el előző éjszaka a két ország között elmérgesedő diplomáciai viszály újabb fejezeteként - jelentette ki Mark Rutte holland kormányfő kedd délelőtt.

"Továbbra is meglehetősen különösnek találom, hogy Törökországban beszélnek szankciókról, miközben inkább nekünk lenne okunk mérgesnek lenni a hétvégén történtek miatt" - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ebben a helyzetben "hideg fejre", a nyugalom megőrzésére van szükség.



Rutte rámutatott, a bejelentett szankciók nem tartalmaznak gazdasági korlátozásokat, bár - mint mondta - ez érthető, mivel Hollandia az egyik legnagyobb külföldi befektető Törökországban.



Ankara hétfőn úgy döntött, hogy nem engedi vissza a szabadságon lévő holland nagykövetet Törökországba, amíg Hollandia nem tesz eleget a török követeléseknek, és nem kér bocsánatot. Emellett felfüggesztették a kormánytalálkozókat Hollandiával, és megtiltották a holland diplomaták repülőútjait Törökországba.



A két ország közötti diplomáciai pengeváltást az okozta, hogy a holland hatóságok szombaton két török minisztert is megakadályoztak abban, hogy részt vegyenek az elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-i török népszavazás kampányrendezvényein Hollandiában.



Ugyancsak kedden Jan Jambon belga belügyminiszter leszögezte, hogy szükség esetén Belgium is kész megakadályozni a hasonló török kampányrendezvényeket, de minden egyes esetben egyedi elbírálásra van szükség - olvasható a Het Laatste Nieuws című helyi napilap.



"Senki nem szeretné ebbe az országba behozni a török politikát, a hatóságok a törvényes kereteken belül mindent meg fognak tenni, hogy megakadályozzák a közrend, a közbiztonság megzavarását" - mondta a tárcavezető néhány nappal azután, hogy a török kormánypárt európai lobbiszervezeteként számon tartott Európai Török Demokraták Uniója (UETD) bejelentette, március végén népszavazási kampányrendezvényt készülnek tartani Belgiumban. Törökországban az elnöki rendszer bevezetéséről tartanak népszavazást április 16-án.

MTI