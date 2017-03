Gál Kinga: vizsgálhatja az EB a jogi határzárat

2017. március 14. 13:31

Az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága kezdeményezte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a magyar jogi határzár összeegyeztethetőségét az uniós menekültügyi szabályokkal - mondta Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő a közmédiának nyilatkozva kedden.

Gál Kinga az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának alelnökeként elmondta, a testület hétfői koordinátori ülésén a zöldpárti képviselők kezdeményezésére arról döntöttek, hogy a bizottság elnöke levélben kéri fel az Európai Bizottságot: vizsgálja meg, hogy a jogi határzárról szóló magyar törvény mennyiben egyeztethető össze az uniós menekültügyi szabályokkal.



A politikus beszámolója szerint a hétfői ülésen "a kommunisták" azt kezdeményezték, hogy hallgassák meg az Európai Bizottság (EB) első alelnökét, Frans Timmermanst, hogy elmondja, mi az EB "véleménye mindarról, ami a jogi határzár kapcsán történik Magyarországon". Emellett azt is el akarták érni, hogy tartsanak általános vitát a magyarországi jogállamisági helyzetről. Ezeket a javaslatokat azonban elvetették.



Gál Kinga hangsúlyozta, hogy az Európai Néppárt - amelynek alelnöke - "sokadjára most is teljes mértékben kiállt Magyarország mellett", és részben ennek következtében nem került a bizottság napirendjére a jogi határzár kérdése. Hozzáfűzte: biztos abban, hogy az elkövetkező időszakban "érnek majd minket támadások az európai baloldal részéről", úgy látja, "ők ebből egy politika ügyet kreálnak".

MTI