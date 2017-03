Nemzeti ünnep lett Románia és Besszarábia egyesülése

Románia és Besszarábia (a mai Moldovai Köztársasággal nagymértékben azonos terület) 1918-as egyesülésének napját nemzeti ünneppé nyilvánította a román parlament kedden.

A képviselőházban - egy ellenszavazat és hat tartózkodás mellett - 260-an támogatták, hogy március 27. nemzeti ünnep legyen Romániában. A tervezetet a moldovai származású Eugen Tomac képviselő terjesztette be, aki a Traian Basescu volt román elnök által alapított ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) ügyvezető elnöke. A szenátus már 2015 októberében megszavazta a törvényt.



A jogszabály kimondja, hogy a nemzeti ünnepnapon - amely nem hivatalos munkaszüneti nap - a központi és helyi hatóságoknak, valamint egyéb állami intézményeknek meg kell ünnepelniük az egyesülést tudományos konferenciák, kulturális rendezvények szervezésével, a hatóságok pedig anyagilag is támogathatják az ilyen rendezvényeket.



A kezdeményező szerint 1918. március 27. az egyik legjelentősebb dátum a román nép történelmében, hiszen százhat éves cári uralom után Besszarábia az első román tartományként egyesült Romániával, amelyhez a két világháború ideje alatt tartozott.



Traian Basescu volt román elnök második elnöki mandátuma, 2009 és 2014 között erőteljesen szorgalmazta Románia és Moldova egyesülését, amit a moldovai oroszbarát politikusok élesen bíráltak. Moldovában a lakosság nagy része románul beszél, de jelentős létszámú orosz anyanyelvű kisebbség is él.



A román külpolitika hivatalosan Moldova mielőbbi EU-csatlakozását támogatja. Románia évek óta könnyített eljárással ad román állampolgárságot a moldovaiaknak.