Befejeződött az éhségsztrájk a befogadó központban

2017. március 14. 21:41

Befejeződött az éhségsztrájk Békéscsabán, a befogadó központban - tájékoztatta a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) kedd este az MTI-t.

Az M1 aktuális csatorna hétfőn számolt be arról, hogy éhségsztrájkba kezdtek bevándorlók a békéscsabai zárt befogadó központban. Az M1 tudósítója azt mondta: a központban 102-en vannak, közülük 94-en csatlakoztak az éhségsztrájkhoz. A tudósítás szerint a központ orvosai folyamatosan figyelték az éhségsztrájkolók állapotát.



A tiltakozást a menekültek a legnagyobb közösségi oldalon hirdették meg, illetve a sajtóhoz is eljuttattak egy nyilatkozatot, amelyben azt írták, hogy testi és lelki betegségektől szenvednek és többen az öngyilkosság elkövetését fontolgatják. Hozzátették, az éhségsztrájkkal el akarják érni, a külföldi sajtó is foglalkozzon velük, hogy minél előbb kiszabadulhassanak a befogadó központból.

MTI