Az EU fokozná szerepvállalását Szíriában

2017. március 14. 21:52

Az Európai Unió a szíriai politikai ellenzék és a civil társadalmi szervezetek megerősítése révén szeretné fokozni szerepvállalását a közel-keleti ország békéjének és stabilitásának megteremtésében - ez derül ki egy kedden Brüsszelben bemutatott, uniós stratégiát tartalmazó javaslatból.

Az Európai Bizottság és Federica Mogherini, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője közös közleményében arról adott tájékoztatást, hogy a háború sújtotta Szíria békéjének megteremtése, az ország stabilitásának javítása és újjáépítése érdekében az unió fokozni akarja szerepvállalását. Az ezt részletező javaslat áttekinti, hogy az EU miként tudna továbbra is segítséget nyújtani a Szíriában élő több mint 13 millió rászorulónak, hogyan tudja elősegíteni a stabilitás megteremtését az országban. Az EU kezdeményezése azt is mérlegre teszi, hogy a hiteles politikai átmenet megindulását követően a szervezet miként tudja támogatni az újjáépítést és a menekültek önkéntes, méltóságteljes és biztonságos visszatérését Szíriába.



"A szíriaiak békét akarnak és meg is érdemlik, mint ahogy azt is óhajtják, hogy végre lehetőségük nyíljon országuk jövőjének alakítására. Mi a szíriaiak mellett állunk és támogatjuk Szíria jövőjét" - fogalmazott a főképviselő.



A közleményben hangsúlyozták, hogy az unió fokozza az ENSZ erőfeszítéseihez nyújtott közvetlen támogatását. A Szíria jövőjére vonatkozó uniós regionális kezdeményezés keretében fontosnak tartja a regionális szereplőkkel folytatott politikai párbeszédet, a szíriai politikai ellenzék és a civil társadalmi szervezetek megerősítését.



Elmondták: az Európai Unió továbbra is vezető szerepet tölt be a második világháború óta kitört egyik legsúlyosabb humanitárius katasztrófa nemzetközi részvétellel zajló kezelésében. A konfliktus kezdete óta ugyanis több mint 9,4 milliárd eurót (1 euró mintegy 310 forint) mobilizált életmentő humanitárius támogatást nyújtva a szíriai népnek és a szíriai menekülteket befogadó szomszédos országoknak - közölte az Európai Bizottság.

MTI