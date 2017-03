BL - Továbbjutott a tavalyi angol csodacsapat

BL-negyeddöntős az angol bajnok

A Leicester City labdarúgócsapata hazai pályán 2-0-ra legyőzte az Európa Liga-győztes Sevillát, így 3-2-es összesítéssel az angol csapat jutott a Bajnok Ligája negyeddöntőjébe.

Mivel a két csapat első meccsén hazai pályáján 2-1-re a Sevilla győzött, a Leicester Citynek volt sürgősebb a gólszerzés. Ennek ellenére a fehér mezben játszó spanyol együttes kis híján már a 4. percben befűtött a Rókáknak, Samir Nasri ötösről leadott lövését viszont Kasper Schmeichel bravúrral védte.



Ezt követően sokáig a mezőnyben gyömöszölték egymást a felek, a kapuk nem igen forogtak veszélyben. Egészen a 27. percig, amikor a Jamie Vardy buktatásáért befújt szabadrúgást Ryad Mahrez kanyarította középre, a labda pedig a hosszún érkező csapatkapitány, Wes Morgan combjáról pattant a kapuba (1-0). Ezzel a góllal idegenben lőtt találatának köszönhetően összesítésben az angol együttes állt jobban.



Iparkodott is a Sevilla, hogy összejöjjön az egyenlítés, de Wissam Ben Yedder 11 méterről nem találta el a kaput. A Rókák ellenben majdnem meglepték ellenfelüket, Schmeichel kapus a 43. percben az első félidő legszebb indításával ajándékozta meg Vardyt, az akcióból viszont nem született gól.



A Leicester frissen kinevezett ideiglenes edzője, Craig Shakespeare a második felvonásra minden bizonnyal Fortuna segítségét kérte, hiszen az 53. percben a sevillás Sergio Escudero távoli lökete a felső lécen csattant, az angol csapat pedig jószerivel a fordulásból gólt lőtt: az 54. minutumban Marc Albrighton 15 méterről a jobb alsóba lőtt (2-0).



A mérkőzés végéhez közeledve forrósodott a hangulat, a 73. percben Schmeichel védte Joaquín Correa éles szögből leadott lövését, majd a 74-ben egy fejes borzolta a kedélyeket. Összekapott ugyanis Vardy és Samir Nasri, utóbbi pedig buta módon fejelő mozdulatot tett az angol csatár irányába, s hogy lehűtse magát, mehetett is a tus alá.



Az igazi hidegzuhany azonban a pályán lévő csapattársait érte, mikor a 79. percben a Vitolo buktatásáért megítélt büntetőt Steven N'Zonzi hagyta ki, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy Schmeichel védett nagyot.



Az emberelőnyben játszó Rókák a 88. percben végleg eldönthették volna a tövábbjutás sorsát, ám Vardy ziccerben fölé vágta a labdát. A Sevilla a két csapat első meccsén is büntetőt hibázott, a két meccsen kihagyott két tizenegyes pedig megbosszulta magát, így végül nagy csatában az angol bajnok Leicester City jutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc együttese közé.









Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:



Leicester City-Sevilla 2-0 (1-0)



gólszerzők: Morgan (27.), Albrighton (54.)

piros lap: Nasri (74., Sevilla)



Továbbjutott: a Leicester City 3-2-es összesítéssel.

Kettős győzelemmel nyolc között a Juventus

Kettős győzelemmel jutott a BL negyeddöntőjébe a Juventus, amely a portói 2-0-át követően hazai pályán Dybala tizenegyesével győzte le a 40. percben emberhátrányba kerülő Porto csapatát.

Szinte lehetetlen helyzetből várta a Juventus elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóját a Porto csapata. A portugálok kétgólos vereséget szenvedtek hazai pályán, és nem sok jót remélhettek Torinóban sem, hiszen a zebramezesek nemzetközi porondon majd' négy éve kaptak ki utoljára 2011-ben átadott, új stadionjukban.



Ennek megfelelően kezdődött a szerdai találkozó is. A megszokott módon rendkívül agilisen játszó Dybala révén kétszer is veszélyeztetett a Juve az első tíz percben, az irányítást pedig azt követően is kezében tartotta. Ha valaki jó szándékkal nézte a Porto játékát, azt mondhatta, hogy nem az első félidőben akarták eldönteni a meccset, egy-egy pontrúgás jelenthetett volna veszélyt, de nem így történt, ráadásul kísértett a portói találkozó is. Akkor 27 percet játszottak tizenegy emberrel, most a 40. percig bírták. Egy jobb oldali szöglet után Sandro jobb alsóba tartó bólintását rossz helyre tolta Casillas, Higuaín ismétlésébe pedig kézzel vetődött bele a jobb kapufát őrző Maxi Pereira. A német játékvezető habozás nélkül leküldte a pályáról a vendégek védőjét, a megítélt büntetőt pedig Paulo Dybala higgadtan értékesítette, gyakorlatilag eldöntve a párharc sorsát.









Nem lehetett túl jó hangulat a szünetben a vendégek öltözőjében, de nem estek össze a háromgólos hátrány tudatában. Nem érződött a portugál emberhátrány sem, sőt, Casillas hatalmas védése után, a kontra végén Soares vihette egy az egyben Buffonra, de még kaput sem talált a brazil csatár. Sok ilyen helyzetre nem számíthat egy csapat a Juventus Arénában, és a játék képe sem mutatott semmi jót a semleges nézők számára.



A Juve érthetően nem sietett sehova, és a Porto sem kapkodott, a mérkőzés utolsó negyedében mintha mindenki már a lefújást várta volna. A fekete-fehérek védői is kicsit belealudtak a meccsbe, Jota került helyzetbe a semmiből, de ő sem tudott élni a lehetőséggel. Az Atletico Madrid kölcsönjátékosa még egyszer megmozgatta Buffont, az eredmény azonban már nem változott.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Juventus (olasz)-FC Porto (portugál) 1-0 (1-0)

gól: Dybala (42., 11-esből)

piros lap: Pereira (40., FC Porto)

Továbbjutott: a Juventus kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.

