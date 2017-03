A Fehér Ház védi az új egészségbiztosítási törvényt

2017. március 14. 23:20

Sean Spicer, az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház szóvivője kedden, szokásos napi sajtóértekezletén védelmébe vette a vitatott új egészségbiztosítási törvényt.

A szóvivő a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) nevű, független szakértőkből álló szervezet hétfőn este nyilvánosságra hozott jelentésére reagálva védte meg a republikánusok törvényjavaslatát.



Spicer félrevezetőnek nevezte a CBO jelentését, amely szerint amerikaiak milliói maradhatnak egészségbiztosítás nélkül, ha a törvényjavaslatot a jelenlegi formájában elfogadják. A szóvivő ugyanakkor elismerte, hogy a Fehér Ház a kongresszus republikánus vezetőivel együtt a törvényjavaslat egyes részleteinek módosításán dolgozik. Hangsúlyozta: Donald Trump elnök ígéretéhez híven az új törvény is lehetővé teszi, hogy minden amerikainak legyen egészségbiztosítása.



Miközben a Demokrata Párt vezetői teljes egészében elutasítják a tervezetet, befolyásos republikánusok is hangsúlyozzák a korrekció fontosságát. Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője leszögezte: a törvényjavaslat "olyan rossz, hogy nincs mit javítani rajta". A szenátor Nancy Pelosival, a képviselőház demokrata frakciójának vezetőjével tartott közös sajtóértekezletén azt hangoztatta, hogy az általa - az Obamacare néven ismert jelenlegi törvény mintájára - Trumpcare-nek nevezett új törvény "rémálom lesz az amerikai nép számára".



Paul Ryan házelnök szerint a törvényjavaslat megkapja a szükséges számú szavazatot. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője megvédte ugyan a tervezetet, de egy televíziós interjúban ő is jelezte, hogy lesznek benne változtatások. McConnell egyúttal kiemelte, hogy a törvénytervezet nagy erénye a költségvetési deficit csökkentése és egyes szerzett jogok megszüntetése.



Mick Mulvaney, a Fehér Ház költségvetési igazgatója, szintén egy televíziós interjúban, ugyancsak tévesnek nevezte a CBO összeállítását, mert szerinte a szakértők hibás adatokból indultak ki. Ám leszögezte azt is: a törvényjavaslat valóban változtatásokra szorul. Tom Cotton, Arkansas állam republikánus szenátora rádióinterjúban hangsúlyozta, hogy a CBO-jelentés ugyan tartalmaz "hasznos információkat", de "a CBO igazgatója nem Mózes", ezért szerinte a figyelmeztető adatokat "szkeptikusan kell fogadni".



Jim Jordan ohiói képviselő a Fox televízióban fejtette ki: "ez a törvény nem egyesíti a republikánusokat... Nem hiszem, hogy ezzel teljesítjük a választóinknak tett ígéretünket".



Tom Price egészségügyi miniszter kedden délután a kongresszusba látogatott, hogy annak tagjaival megvitassa a törvényjavaslatot.

MTI