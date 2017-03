Áruba bocsátják IV. Károly hálószobájának bútorait

2017. március 14. 23:50

Mintegy 125 ezer euróért (3,9 millió forintért) bocsátják áruba IV. Károly, az utolsó osztrák császár és magyar király hálószobájának bútorait - tette közzé a willhaben.at elnevezésű osztrák online piactér kedden.

A hirdető tájékoztatása szerint az eladásra kínált áru az alsó-ausztriai Reichenau an der Rax településen lévő Wartholz-kastélyban egykori bútorgarnitúrájának része.



Az hajdani császári villában nagyjából 1918-ig lakott IV. Károly és Zita magyar királyné, osztrák császárné, a pár a mézesheteit is itt töltötte. A kastélyban született Habsburg Ottó, az utolsó Habsburg trónörökös. A villa az utóbbi időkben az osztrák közszolgálati televízió (ORF) egyik tévéfilmsorozatának forgatási színhelye volt.



A bútorokon, vagyis egy nagy franciaágyon, két szekrényen és két éjjeliszekrényen ausztriai várak és kastélyok rajzai találhatók. A hirdetésben olvasható, hogy a bútorok eredetiségét dokumentum is igazolja. A hirdető tájékoztatása szerint a bútorok a húszas években kerültek magántulajdonba, IV. Károly orvosának ajándékozta őket szolgálataiért cserébe.

MTI