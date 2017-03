A Fehér Ház elhatárolódott egy republikánus képviselőtől

2017. március 15. 09:30

Az amerikai elnök hivatala, a Fehér Ház elhatárolódott kedden az iowai Steve King republikánus képviselőtől, aki azt állította, hogy migrációval akarják tönkretenni a nyugati civilizációt.

Steve King még a hétvégén fogalmazta meg e kijelentését a bevándorlásról szóló Twitter-bejegyzésében, majd ezt követően egy televíziós interjúban is megerősítette, hogy komolyan gondolta, amit írt. A mikroblogban még leszögezte: "mások csecsemőivel nem állíthatjuk helyre a mi civilizációnkat".



Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője hangsúlyozta: "ezt az álláspontot Donald Trump nem osztja". Majd hozzátette: Trump "hisz abban, hogy valamennyi amerikai elnöke".



Az iowai képviselő kijelentése annak a Twitter-bejegyzésnek a része volt, amelyben a leginkább a muzulmánellenességéről ismert holland Geert Wilderst dicsérte. Hétfőn este, egy iowai rádiónak adott interjújában pedig King azt fejtegette: azt jósolja, hogy a feketék és a spanyol ajkúak egymásnak esnek majd, még mielőtt a fehérek kisebbségbe kerülnek az Egyesült Államokban. Mint leszögezte, e megjegyzésével a spanyol nyelvű amerikai televízió, a Univision műsorvezetője, Jorge Ramos kommentárjára válaszol, aki az elkövetkező évtizedekben az országban bekövetkező demográfiai változásokról beszélt.



A The Washington Times című jobboldali napilapnak adott keddi interjújában a képviselő pontosított: azt mondta, hogy megjegyzései nem faji jellegűek voltak, hanem a bevándorlásra és a kultúrára vonatkoztak, és az asszimiláció fontosságára akarta felhívni a figyelmet.



Az egymást követő kijelentések felháborodást keltettek mind a politikai bal-, mind pedig a jobboldalon. Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának vezetője közleményben ítélte el Kinget, s felszólította a házelnököt, a republikánus Paul Ryant az elhatárolódásra. Ryan ezt követően szintén nyilatkozott az ügyben: a Fox televízióban azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok olvasztótégely, s az ő szülei is ír földről érkeztek az Újvilágba. "Az én családom azért van itt, mert Észak-Írországban nem nőtt több burgonya" - fogalmazott a wisconsini politikus. Leszögezte ugyanakkor, hogy szeretné azt gondolni, Steve King nem úgy gondolkodik, ahogyan nyilatkozataiból kiderül, hanem csak félreérthetően fogalmazott.

MTI