Március 15. - Megkezdte munkáját az Operatív Törzs

2017. március 15. 09:56

Megkezdte munkáját a március 15-ei központi rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős Operatív Törzs - közölte a Honvédelmi Minisztérium nemzeti rendezvényszervező főosztálya szerda reggel az MTI-vel.

Az Operatív Törzsben minden érintett szerv, mások mellett a rendőrség, a meteorológiai szolgálat, a mentők, a fővárosi közlekedésfelügyelet, a katasztrófavédelem és a Magyar Honvédség képviselői vesznek részt. A testület kora reggel óta ülésezik a Honvédelmi Minisztériumban, és a nap végéig figyelemmel kíséri a programok zökkenőmentes lebonyolítását, valamint tájékoztatást nyújt a várható időjárásról és a közlekedést érintő kiemelt döntésekről.



Azt írták: az Országos Meteorológia Szolgálat reggeli előrejelzése szerint Budapest térségében egész nap többnyire tavaszias időre lehet számítani. Délelőtt még hosszabb napos időszakok lesznek, majd fokozatosan megvastagszik a felhőzet, és a délután nagy részében várhatóan felhős lesz az ég, de legfeljebb késő délutántól eshet pár csepp eső.



Élénk a szél, délutánra azonban meg is erősödhet. Az időjárás megfelel az ilyenkor szokásosnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 12 és 13 Celsius-fok között várható - tették hozzá.



A fővárosi helyszíneken hamarosan megkezdődik az állami ünnepségsorozat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Kilenc órakor a Kossuth Lajos téren, katonai tiszteletadás mellett Áder János államfő és Kövér László házelnök jelenlétében felvonják a nemzeti lobogót. A zászlófelvonás után ünnepi menet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, ahol 10 óra 30 perckor kezdődik a díszünnepség, amelyen - a hagyományoknak megfelelően - Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet és Tarlós István, Budapest főpolgármestere pedig köszöntőt mond.



Az ünnepség után a díszmenet folytatja útját a budai Várba, de a korábbi években megszokottól eltérő útvonalon: az Astoriától a Szabad sajtó út, Március 15. tér és Széchenyi István tér érintésével a Lánchídon keresztül halad a menet, majd a Clark Ádám térről a Hunyadi János úton éri el a Dísz teret.



A Dísz téren térzenével idézik meg a korabeli hangulatot, Hadik András lovas szobránál szabadtéri táncház, a Szentháromság téren változatos programok várják az érdeklődőket. Színes programkínálattal készül a Hadtörténeti Múzeum, az Országos Levéltár, a Táncsics-börtön, a Várkert Bazár és a Magyarság Háza. Idén először a Zenetörténeti Múzeum is nyitva tartja kapuit, a Budavári Vásári Forgatagban pedig hazai finomságokat lehet kóstolni.



A tömegközlekedésben az ünnepi menetrend van érvényben, és ideiglenes korlátozásokra is készülni kell az ünnepi program fő helyszínein, a Kossuth tér és a Nemzeti Múzeum környékén, valamint a díszmenet vonulási útvonalain és a budai Várban. A közlekedési változásokról szóló bővebb tájékoztatás elérhető a rendőrség (police.hu), valamint a Budapesti Közlekedési Központ (bkk.hu) honlapján. További információ és részletes program a http://marcius15.kormany.hu oldalon található.

MTI