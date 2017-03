Március 15. - LMP: ma is a függetlenségért kell küzdeni

2017. március 15. 11:51

A függetlenség, az önrendelkezés és a szuverenitás gondolata köti össze az a 169 évvel ezelőtti forradalmi eseményeket napjainkkal - hangoztatta az LMP társelnöke a párt szerdai ünnepségén, amelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharci kitörésére emlékeztek Budapesten, az egykori Pilvax kávéházban.

Szél Bernadett kijelentette: törekvéseink ma is abból az eszméből származnak, hogy saját politikai közösségünk sorsát mi magunk szeretnénk meghatározni.



Megítélése szerint ebből a szempontból kell feltenni azt a kérdést, hogy Petőfi, Jókai, Vasvári vagy az első felelős kormány akart-e volna paksi bővítést, amellyel "áruba bocsátjuk cselekvési és döntési szabadságunkat"?



Milyen szuverenitás az, amelyet a kormány egy külföldi hatalommal összejátszva bocsát áruba az emberek feje felett? - sorolta kérdéseit, hangsúlyozva: nem akarnak rabjai lenni egy olyan döntésnek, amelyet a hátuk mögött, a hangjuk elhallgattatásával hoztak meg olyanok, akiket nem érdekel Magyarország jövője, csak a sajátjuk.



Hadházy Ákos, a párt másik társelnöke a mintegy száz ember részvételével megtartott rendezvényen rendszerváltásról beszélt, amely szerinte szükségszerűen jár majd együtt a kormány leváltásával. Azt a kérdést tette fel, hogy a kabinet választással vagy máshogy váltható-e le, majd hozzátette: nem kell félni a forradalom szótól, hiszen kis forradalmak már most is történnek. A "kis forradalmárok" közé sorolta például a Népszabadság egykori alkalmazottait.



Bírálta azokat a politikusokat, akik szerint a következő választást még nem nyerheti meg az ellenzék, mert - mint mondta - akik nem tesznek meg mindent a kormány leváltásáért, azok az ország évtizedes lecsúszását kockáztatják.



Szerinte semmi nem mutatja, hogy ha ismét a jelenlegi kormány nyerne 2018-ban, ne nyúlna egyre durvább eszközökhöz, mert - tette hozzá - a kormány "túl sokat és túl nyíltan lopott".



Mivel tagjai a börtönnel játszanak, félnek, és aki fél, az kiszámíthatatlan - vélekedett.



Hadházy Ákos kijelentette azt is: nem várható, hogy tisztességes lesz a 2018-as választás, mivel a kormányoldal már most milliárdokat költ saját propagandájára.

Szél Bernadett, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnök-frakcióvezetője és Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a párt megemlékezésén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján a Pilvax kávéházban 2017. március 15-én

MTI