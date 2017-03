Kolozsvár: a csendőrségnek nem tetszett az Erdély-zászló

2017. március 15. 13:30

Erdély-zászlót vivő ünneplőket emelt ki a csendőrség a kolozsvári március 15-i felvonulás tömegéből - közölte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP).

A csendőrség Fancsali Ernőnél, az EMNP kolozsvári szervezetének elnökénél és négy másik felvonulónál kifogásolta az Erdély-címeres kék-piros-sárga lobogót.



Fancsali Ernő az MTI-nek elmondta, a csendőrök arra hivatkoztak, hogy a rendezvényt szervező Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem tette lehetővé, hogy a magyar és a székely zászlón kívül más zászlókkal is vonuljanak az ünneplők. Hozzátette: azt kérték tőle, hogy vonja be a zászlót, vagy távozzon a felvonulók közül. Mivel a felkérésnek nem tett eleget, őt és egy másik Erdély-zászlót vivő felvonulót 500 lejes (35 ezer forint) bírsággal sújtották.



Az EMNP helyi vezetője elmondta: azt írták a jegyzőkönyvbe, hogy nem vetette alá magát a szervezők kérésének. Megjegyezte, a csendőrök nem kifogásolták a zászló használatát, így továbbra is lobogtathatta Erdély zászlaját Kolozsvár főterén, de ezt csakis az ünneplő, felvonuló tömegtől távol tehette.



A politikus hozzátette, már tavaly is kifogásolta a csendőrség az Erdély-zászlókat, de akkor - az ünnepi rendezvény egyik szónoka lévén - engedelmeskedett a felszólításnak, és bevonta a lobogót. Kijelentette, a bírságolási jegyzőkönyv érvénytelenítését fogja kérni a bíróságon.



Kolozsváron hagyományos módon felvonulással kezdődik, ünnepi istentisztelettel folytatódik, majd az egykori Biasini szálló előtt tartott beszédekkel és koszorúzással fejeződik be az ünnepi események sora. Az egykori szálloda falán emléktábla őrzi, hogy Petőfi is vendége volt az épületnek.

MTI