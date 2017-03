Szijjártó: Magyarország nem tűri a kettős mércét

2017. március 15. 14:56

Magyarország nem tűri a kettős mércét - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel.

A miniszter közleményében arra reagált, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottsági elnöke az Európai Parlamentben mondott beszédében megdöbbentőnek nevezte a Hollandiának címzett török kijelentéseket, hangsúlyozva, az Európai Unió sosem fog elfogadni a nácizmus és egy jelenlegi kormány közötti összehasonlítást.



Jean-Claude Juncker arra utalt, hogy vasárnap indulatos vita bontakozott ki Törökország és Hollandia között, miután Hága nem engedte meg két török miniszternek, hogy részt vegyen a török alkotmánymódosításról szóló népszavazáshoz kötődő rotterdami kampányrendezvényen. Ezt követően Recep Tayyip Erdogan török államfő "náci maradványnak" nevezte és "állami terrorizmussal" vádolta a holland kormányt.



Szijjártó Péter azt írta: vártuk Jean-Claude Juncker felháborodását akkor is, amikor Magyarországgal kapcsolatban "Európa legsötétebb korszakát" emlegették, pusztán azért, mert az ország nemzetközi előírásokat betartva megvédi a magyar határt, és ezzel védi Európát is az illegális bevándorlással szemben.



A brüsszeli vezető felháborodása akkor elmaradt - tette hozzá.



"Nemzeti ünnepünkön is szeretném világossá tenni, hogy nem tűrjük a kettős mércét. Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek" - hangsúlyozta a miniszter.

MTI