Nem találtak bizonyítékot Trump lehallgatási vádjára

2017. március 15. 20:33

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága nem talált bizonyítékot arra, hogy Barack Obama előző amerikai elnök a választási kampány idején lehallgatta volna Donald Trump republikánus jelölt és kampánystábja telefonjait.

A képviselőházi bizottság republikánus elnöke, Devin Nunes sajtótájékoztatón jelentette be, hogy sem ő, sem pedig a bizottság demokrata párti politikusa, Adam Schiff nem talált bizonyítékot Trump elnök korábbi állítására, miszerint az ő és kampánycsapata telefonjait lehallgatták.



A kaliforniai republikánus politikus ugyanakkor hangsúlyozta: aggasztja őt, hogy Trump munkatársainak telefonbeszélgetéseit "véletlenül lehallgathatták". Majd azt mondta: "ha szó szerint vesszük az elnök Twitter-bejegyzését, akkor világos, hogy az elnök tévedett". Mindazonáltal hozzátette, hogy a lehallgatás más módszereivel valóban élhettek.



Devin Nunes és Adam Schiff szerdán levelet intézett a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetőihez, kérve őket, vizsgálják meg, voltak-e véletlenszerű adatgyűjtések olyan személyekről, akik részt vettek Donald Trump vagy Hillary Clinton kampányában.



Nunes a sajtótájékoztatón megismételte azt is, hogy a bizottság március 20-ig, hétfőig várja az igazságügyi minisztérium válaszát.



Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője a héten úgy fogalmazott: Donald Trump "nem igazán hiszi", hogy a telefonját Obama volt elnök "személyesen figyelte". Spicer azonban hangsúlyozta azt is, hogy a lehallgatásnak más módszerei is lehetségesek.



A jövő hétfőn az FBI igazgatója, James Comey, valamint az NSA igazgatója, Michael Rogers is beszámol a képviselőházi bizottság előtt a lehallgatási vádak ügyében végzett vizsgálódások eredményeiről. Comey ezen kívül a szenátus igazságügyi bizottságának meghallgatásán is részt vesz.

MTI