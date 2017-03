Molnár és Gyurcsány nem fütyülne

2017. március 16. 00:10

Az MSZP és a DK elnöke sem fütyülte volna ki Orbánt

Az ATV riportere Molnár Gyulától és Gyurcsány Ferenctől is megkérdezte, mit szólnak ahhoz, hogy Juhász Péter és barátai kifütyülték Orbán Viktort. Ezt válaszolták.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke:

Olyan politikai kultúra honosodott meg Magyarországon, amikor már nem a saját értékeink bemutatása a cél, hanem sokkal inkább a másik ellenségként való felépítése. Nagyon örülnék, ha kikeverednénk ebből. Nem akarom bántani a fütyülőket, és értem az indulatot, de ki kell hozzuk a magyar politikát abból, hogy a nemzeti ünnepeinken nem tudunk összekapaszkodni és arról beszélni, hogy közösen mit csinálnánk. Ezért azt gondolom, hogy el kell menniük azoknak a politikusoknak, akik megosztják az embereket és a társadalmat.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus koalíció elnöke:

Engem nagyon sokszor fütyültek ki, Demszky Gáborral megéltük a tojásdobálás időszakát is. Azok álltak mögöttük, akik ma éppen tiltakoznak a fütyülés ellen. Én nem mennék el fütyülni, be kell valljam. Tiszteletben tartom az ünnep méltóságát, és azt is, hogy a miniszterelnök mondhassa el a véleményét. De ízlések és pofonok különbözőek. Ha valaki így akarja kifejezni a véleményét, ám tegye.

