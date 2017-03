Szinte már biztos Rutte győzelme Hollandiában

2017. március 16. 08:00

A Mark Rutte holland miniszterelnök vezette Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) a szavazatok 21 százalékát megszerezve győzött a hollandiai parlamenti választásokon, és messze megelőzi Geert Wilders második helyen végzett bevándorlásellenes Szabadságpártját (PVV), amely 13 százalékot kapott - derült ki a leadott szavazatok több mint 90 százalékának megszámlálását követően, csütörtök hajnalban.

Ezzel a 150 fős parlamentben a VVD várhatóan 32, a PVV pedig 19 képviselői mandátumot tudhat magáénak.

Mark Rutte holland miniszterelnök, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) vezetője, miután szavazott a holland parlamenti választásokon Hágában 2017. március 15-én. (MTI/AP/Patrick Post)

A harmadik helyen a legfrissebb értesülések szerint 12,6 százalékkal a kereszténydemokrata párt (CDA) végzett, negyedik pedig, hajszállal lemaradva a liberális D66. A holland sajtó szerint ez a két párt is 19-19 parlamenti helyhez juthat.

A környezetvédő Zöld Baloldal (GroenLinks) 15, a szocialisták 14, a szociáldemokrata Munkapárt (PvdA) kilenc, a Keresztény Unió (CU) pedig hat képviselőhöz juthat.

Az Ipsos közvélemény-kutató intézet jelentése szerint a részvételi arány rendkívül magas, közel 82 százalékos volt.

Szakértők korábban arról számoltak be, hogy négy párt koalíciójára lesz szükség a kormányalakításhoz, amelyhez legalább 76 képviselői helyre van szükség.

Mark Rutte miniszterelnök az exit poll eredmények tükrében, amelyek már előrejelezték fölényes győzelmét, kijelentette: “Működött az üzenetünk. A következő néhány évben is folytatni akarjuk a munkánkat, hogy Hollandia továbbra is biztonságos és stabil ország legyen.” Mint mondta, azt az üzenetet kapják Európa minden részéről, hogy Hollandia megállította a populizmus rossz formáinak terjedését.

Wilders hajnalban elismerte pártja vereségét és kijelentette: a Szabadságpárt kemény ellenzéki erő lesz a következő parlamentben.

Győzelmeként értékelték Rutte diadalát Nyugat-Európában

A hollandiai parlamenti választások eredménye Európa győzelmét jelenti – jelentette ki Sigmar Gabriel, a német diplomácia vezetője szerda éjjel, miután a választások utáni felmérések egyöntetűen a jobboldali liberális Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) fölényes sikerét mutatták. A német külügyminiszter egyben jó jelzésnek minősítette, hogy nem a muzulmánellenes megnyilvánulásairól ismert Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője nyert.

A németországi Wolfenbüttelben, a német szociáldemokrata párt (SPD) egyik rendezvényén nyilatkozó Gabriel a közelgő francia elnökválasztással összefüggésben is derűlátónak mutatkozott.

Angela Merkel német kancellár telefonon gratulált Rutténak választási győzelméhez – közölte Steffen Seibert kormányszóvivő Twitter-oldalán. Seibert emellett szó szerint is idézte a kancellárt: “Örülök a további jó együttműködésnek barátokként, szomszédokként és európaiakként”.

A német szociáldemokrata párt kancellárjelöltje, Martin Schulz szintén üdvözölte, hogy az előzetes előrejelzések szerint a hollandok túlnyomó többsége világosan elutasította “Geert Wilders uszítását és egész társadalmi csoportokkal szembeni kimondhatatlan álláspontját”. “Ez jó hír Európa és Hollandia számára is” – tette hozzá.

A moszkvai látogatáson tartózkodó Horst Seehofer bajor miniszterelnök is megkönnyebbülten reagált a holland választási eredményekre. “A nemzeti jelentőségű választásokon a komoly polgári pártokat támogatják, amennyiben meggyőző válaszokat tudnak adni az embereket foglalkoztató kérdésekre” – mondta, hozzátéve, hogy Mark Rutte miniszterelnök, a VVD vezetője ezúttal a foglalkoztatási és a fiatalok munkanélküliségét mérő mutatókat illetően tudta jobb számokkal meggyőzni a szavazókat.

A holland választási eredményt azonban nem lehet előrejelzésnek venni a franciaországi voksolásra, mivel az ottani polgári jobboldali jelöltek nem szerepeltek eddig fényesen – emelte ki a bajor miniszterelnök.

Paolo Gentiloni olasz kormányfő is megkönnyebbülten reagált. “Nem lesz Nexit. Az EU-ellenes jobboldal elvesztette a hollandiai választásokat” – írta Twitter-oldalán, utalva a PVV egyik korábbi kezdeményezésére, miszerint tartsanak népszavazást Hollandiában is az unióból való kilépésről. Hozzátette: most közösen kell az Európai Uniót “újjáéleszteni” és megváltoztatni.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök egy szóval kommentálta a Twitteren a The Scotsman című lap cikkét Wilders választási vereségéről. Azt írta: “helyes”.

A szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló Ipsos-felmérések szerint Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért fölényesen győzött, és 31 helyet nyert el a parlament 150 fős alsóházában, míg fő riválisa, a Szabadságpárt 19-et.

hirado.hu - MTI