Geert Wilders kemény ellenállást ígér

2017. március 16. 10:01

A Szabadságpárt (PVV) kemény parlamenti ellenzéki szerepre készül, ha nem kerül be a kormánykoalícióba - mondta újságíróknak csütörtök reggel parlamenti irodája előtt Geert Wilders, a bevándorlásellenes, jobboldali párt vezetője.

Wilders kijelentette, hajlandó részt venni a következő kormánykoalíció munkájában.



"Ahogy mindig is mondtam: kész vagyok rá, szívesen vállalom" - fogalmazott a politikus. Ugyanakkor hozzátette, ha nem kerül be a kormánykoalícióba, "hazafias tavasz következik", és kemény ellenzéke lesz az alakuló kormánynak.



Wilders az eredményt veresége ellenére sikerként értékelte. Hangsúlyozta, a győztesek táborához tartozik, noha nem erre az eredményre számított.



"Jobban örültem volna, ha a miénk a legnagyobb párt, de több helyet szereztük, és erre büszkének kell lenni" - mondta Wilders, hozzátéve, hogy a PVV kormányon kívülről is óriási hatást gyakorolt a holland politikára.



Geert Wilders reagált arra is, hogy Rutte az éjjel a rossz populisták vereségéről beszélt.



"Nem értem, mire gondol. Arra utal, hogy vannak jó és rossz populisták. Én nem tartom magam populistának, de ő azt sugallja, hogy én egy rossz populista és valamiféle náci vagyok" - nyilatkozott a jobboldali pártvezér.



A politikus egyúttal gratulált Mark Rutte miniszterelnöknek az újabb győzelemhez.



Hollandiában szerdán tartottak parlamenti választásokat, amelyen Mark Rutte holland miniszterelnök vezette Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) a szavazatok 21 százalékát megszerezve győzött és messze megelőzte Geert Wilders második helyen végzett bevándorlásellenes Szabadságpártját, amely 13 százalékot kapott.



Szakértők szerint négy párt koalíciójára lesz szükség a kormányalakításhoz, amelyhez legalább 76 képviselői helyre van szükség. A helyi sajtó értékelése szerint a VVD, a CDA és a D66 mindenképp benne lesz a kormányban, mellettük a Zöld Baloldal vagy a Munkapárt jöhet még szóba.



Előzetes adatok szerint a kereszténydemokrata párt (CDA) és a liberális D66 is 19-19 helyet szerzett a Geert Wilders vezette PVV-hez hasonlóan, a környezetvédő Zöld Baloldal (GroenLinks) 16-ot, a szocialisták 14-et, a szociáldemokrata irányultságú Munkapárt (PvdA) kilencet, a Keresztény Unió (CU) pedig hatot. A végleges eredményt március 21-én teszik közzé.



Az Ipsos jelentése szerint a részvételi arány rendkívül magas, közel 82 százalékos volt.

MTI