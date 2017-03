Dömötör: köszönet azoknak, akik méltósággal ünnepeltek

2017. március 16. 13:31

Országszerte százezrek emlékeztek szerdán az 1848-as forradalomra, a kormány pedig köszönetet mond mindazoknak, akik méltósággal ünnepelték a szabadságharc hőseit - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön az MTI-vel.

"Sajnáljuk, hogy egyes baloldali csoportok ez alkalommal is arra használták március 15-ét, hogy tönkretegyék a békés ünnepséget. Ez a törekvésük most is látványos kudarcot vallott" - fogalmazott.



Hozzátette: tudomásul veszik, ha Juhász Péternek, az Együtt elnökének és társainak nincs mondanivalója 1848 örökségéről, de ez nem ok arra, hogy visszaéljenek a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadságával.



"Sajnáljuk, hogy a baloldaltól idén is csak pár tucat hamis sípra futotta" - mondta Dömötör Csaba, aki szerint ez is azt bizonyítja, hogy a belső megosztottságukat és az érdemi mondanivaló hiányát a választásig hátralévő időszakban agresszióval próbálják majd elfedni.



Az államtitkár megjegyezte: "számunkra az 1848-as forradalom a szabadságról és a nemzeti önrendelkezésről szól". A kormány a jövőben is kiáll ezen értékek mellett, ami azt is jelenti, hogy "beleállunk minden olyan vitába, amely ezeket veszélyezteti, érkezzenek a támadások akár Brüsszelből, akár bérsípolók irányából" - fogalmazott.

