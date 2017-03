Doskozil megerősítené az EU külső határainak védelmét

2017. március 16. 14:54

Tekintettel arra, hogy Törökország kilátásba helyezte az Európai Unióval kötött migrációs megállapodás felmondását, meg kell erősíteni az unió külső határainak védelmét, különös tekintettel a nyugat-balkáni régióra, ahol Ausztria tartja magát vállalt kötelességeihez - jelentette ki Hans Peter Doskozil osztrák védelmi miniszter csütörtökön.

Doskozil nyilatkozatában hangsúlyozta, Ausztria tartja magát a nyugat-balkáni kötelezettségvállalásaihoz, amely Bécs számára biztonságpolitikai prioritás. Kijelentette továbbá, Ausztria megbízható partnere marad a NATO-nak.



Arra figyelmeztetett, hogy Európa nem függhet tovább a török vezetés "önkényétől".



"Amennyiben Európa nem oldja meg végre a házi feladatát, újabb menekülthullám érkezhet a nyugat-balkáni útvonalról" - mondta.



A védelmi miniszter visszautalt korábbi kijelentésére, amely szerint az unió és Törökország között létrejött megállapodás csupán időlegesnek tekinthető.



Hangsúlyozta, az unió külső határainak védelme aktuális biztonságpolitikai kérdés. A gyors megoldáshoz katonai erőket is be kell vetni - tette hozzá.



Doskozil még februárban beszélt arról, hogy a balkáni útvonal ellenőrzése és az illegális embercsempészet megelőzése érdekében a közép- és délkelet-európai országok közös biztonsági tervet dolgoznak ki, amely áprilisig elkészül.



Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Ankara részben felfüggesztette az Európai Unió és Törökország közötti menekültügyi megállapodást, az intézkedés értelmében Törökország jelenleg nem vesz vissza illegálisan az országba lépő menedékkérőket Görögországtól.



A török külügyi tárca vezetője úgy fogalmazott, hogy kormánya bármely pillanatban egyoldalúan véget vethet az egész megállapodásnak.

MTI