ISIS-terrorista akart lenni két magyar férfi

2017. március 16. 16:13

Az Iszlám Állam katonája akart lenni két fiatal férfi. Egyiküket Törökországban, a másikat itthon fogták el, mindketten előzetes letartóztatásban vannak. Az ISIS oldalán 15-30 magyar harcolhat.

Két fiatal magyar férfit tartóztattak le, mivel a gyanú szerint az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezethez akartak csatlakozni – adta hírül még hétfőn a TV2 Tények című műsora. Egyikük Mórról indult a Közel-Keletre, hogy csatlakozzon az ISIS-hez. A 24 éves férfi kirendelt védőügyvédje, Pintér András szerint ügyfele magányosnak, meg nem értettnek érezte magát, és egy propagandafilm hatására úgy érezte, az ISIS jelenthetné számára az otthont és a közösséget. A férfit végül a szír–török határtól tíz kilométerre török titkosrendőrök állították meg, társát még Magyarországon fogták el. Mindketten előzetes letartóztatásban vannak.

A Magyar Idők megtudta, hogy a móri férfit még tavaly ősz elején fogták el a török titkosrendőrök, majd néhány nap fogva tartás után váratlanul szabadon engedték, azzal, hogy jobban jár, ha hazatér Magyarországra. A férfi így is tett. Visszatért Mórra, ahol november végéig háborítatlanul élt, ekkor azonban elfogták a magyar rendőrök. Ugyancsak ekkor vették őrizetbe a társát is, aki Győrött élt. Azóta mindketten előzetes letartóztatásban vannak. Nem hivatalos információnk szerint a török hatóságoktól csak novemberben érkezett az információ a móri férfi kísérletéről, majd az elindult vizsgálat azonosította a győri társát is. A férfi együtt utazott volna az interneten megismert móri ismerősével, ám nem készült el időben az útlevele, ezért itthon maradt.

Az üggyel kapcsolatban a Tényeknek nyilatkozó Póczik Szilveszter kriminológus szerint akár 15-30 magyar harcos is szolgálhat az ISIS kötelékében. Szerinte főleg muzulmán hitű magyarokról van szó, bár a novemberben elfogott két magyar férfi nem muzulmán vallású. Sántha Hanga, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója arról beszélt, hogy nemegyszer magas fizetéssel is jár, ha valaki vállalja, hogy kiutazik a szinte biztos halálba. Ám a terroristák a propagandaanyagaikban nemcsak erre helyeznek hangsúlyt, hanem a család, a közösség, az identitás, az erős és bátor jellem, esetleg a párkapcsolat iránti vágyra is.

A Magyar Idők értesülése szerint 2014 végén, 2015 elején érkeztek az első hírek a Közel-Keletről, hogy magyar állampolgárok, illetve magyar nemzetiségűek is harcolnak a front különböző oldalán. Póczik Szilveszter akkor összesen 90-100 főre tette a számukat. A szíriai frontokon főleg egykor Magyarországra tanulni érkezett, majd itt letelepedett szírek harcoltak, többtucatnyian mentek haza, hogy vagy a szakadárok, vagy a kormány oldalán részt vegyenek a harcokban. Az ISIS oldalán szakértők szerint leginkább olyan magyar zsoldosok harcolhattak, akik például a délszláv háborúban már átestek a tűzkeresztségen. Többségük külhoni magyar.

Póczik Szilveszter hírszerzési ügynökségek nem hivatalos információira hivatkozva fejtette ki, hogy a Szíriában lévő magyar katonák nem dzsihadisták, hanem olyan profi zsoldosok, akik korábban megjárták a Francia Idegenlégiót vagy a délszláv polgárháborút. Mint például a horvátországi magyar élsportoló Horák Irén, aki Londonban tért át az iszlám hitre, majd Jemenben csatlakozott a későbbi férje által vezetett al-Kaida terrorcsoporthoz. A CIA ügynökei Horák kiutazása előtt nyomkövetőt raktak a csomagjába, így később be tudták mérni terrorista férje autóját, amit aztán drónnal kilőttek a férjjel együtt. Horák Irén bejelentette, öngyilkos merénylettel bosszulja meg férje meggyilkolását, ám nem lehet tudni, hogy beváltotta-e fenyegetését.

2015 nyarára a harcok veszteségeit nemzetiségenként nyilvántartó angol nyelvű szír portál akkori adatai szerint 13 magyar (állampolgár vagy nemzetiségű) vesztette életét a harcokban.

magyaridok.hu