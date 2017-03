EL - Kiesett az AS Roma, továbbjutott az United

2017. március 16. 23:31

Az AS Roma a nyolcaddöntőben búcsúzott a labdarúgó Európa Ligától csütörtökön, a Manchester United viszont továbbjutott.

Az olasz fővárosban a mérkőzés 16. percében Mouctar Diakhaby a vendég Lyonnak szerzett vezetést, de két perccel később Kevin Strootman egyenlített. A huszadik percben büntetőt reklamáltak a rómaiak, mert Lucas Tousart a tizenhatoson belül reflexszerűen beleütött a labdába, de Kassai Viktor nem ítélte szabálytalannak a mozdulatot.



A második félidőben Tousart közelről a saját hálójába talált, majd a 74. percben Edin Dzeko szerzett gólt, de utóbbit les miatt a bíró nem adta meg, pedig pár pillanattal korábban, a kérdéses helyzetben és pillanatban Stephan El Shaarawy éppen a védővel egy vonalban volt. A kapura lövések aránya 24-8, a kaput eltaláló kísérleteké pedig 9-4 volt a hazaiak javára, de mivel az első meccset a franciák nyerték 4-2-re, ők jutottak tovább a nyolc közé.

A Manchester United a spanyol Juan Mata góljával győzte le az orosz FK Rosztov együttesét, ezzel ugyancsak a negyeddöntőbe jutott, amelynek sorsolására pénteken kerül sor.



A Besiktas már 2-1-re vezetett, amikor a 39. perctől tíz játékossal maradt, azonban az Olimpiakosz nem tudta kihasználni a létszámfölényét, pedig egyetlen találatra volt a továbbjutástól. Sőt, újabb két gólt is kapott, így simán búcsúzott a második számú európai kupasorozatból.



A Celta Vigo idegenben is felülmúlta a Krasznodart, így kettős győzelemmel jutott a negyeddöntőbe. Mindkét mérkőzés megnyerése nem jött össze a Genknek a belga párharcban, de így is magabiztosan, 6-3-as összesítéssel ejtette ki a Gentet.



Európa Liga, nyolcaddöntő, visszavágók:



Genk (belga)-Gent (belga) 1-1 (1-0)

Továbbjutott: a Genk 6-3-s összesítéssel



Besiktas (török)-Olimpiakosz (görög) 4-1 (2-1)

Tj.: a Besiktas 5-2-s összesítéssel



Krasznodar (orosz)-Celta Vigo (spanyol) 0-2 (0-0)

Tj.: a Celta Vigo kettős győzelemmel, 4-1-s összesítéssel



Ajax Amsterdam (holland)-FC Köbenhavn (dán) 2-0 (2-0)

Tj.: az Ajax 3-2-s összesítéssel



Manchester United (angol)-Rosztov (orosz) 1-0 (0-0)

Tj.: az MU 2-1-s összesítéssel



RSC Anderlecht (belga)-APOEL (ciprusi) 1-0 (0-0)

Tj.: az Anderlecht kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel



AS Roma (olasz)-Olympique Lyon (francia) 2-1 (1-1)

Tj.: a Lyon 5-4-s összesítéssel



Borussia Mönchengladbach (német)-Schalke 04 (német) 2-2 (2-0)

Tj.: a Schalke 3-3-s s összesítéssel, idegenben szerzett góllal

m4sport.hu