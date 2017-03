A médiafigyelem volt a célja az IMF elleni támadásnak

2017. március 17. 08:33

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) párizsi irodájának küldött levélbombával a médiafigyelem felkeltése volt a célja szélsőbaloldali radikálisoknak - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. A szakértőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy robbanást okozott egy boríték felbontása a Nemzetközi Valutaalap (IMF) párizsi irodájában, illetve, hogy Görögországból, egy görög politikus nevében küldtek levélbombát szerdán a német pénzügyminisztérium címére.

Horváth József egyetértett azzal, hogy - ahogyan a német pénzügyminisztériumnak küldött levélbomba esetében, úgy a párizsi IMF-iroda elleni támadás mögött is - a görög baloldali földalatti mozgalmak a felelősek. "A jelenlegi jegyek alapján (..) ezt is ők küldték" - mondta. Úgy vélte, a küldemények mögött a görög válsághelyzet áll, vagyis az, hogy Görögországban "nagy hagyománya van" a szélsőbaloldali anarchistáknak, és azok ellen az intézmények ellen intéztek most támadást, amelyek felelőssé tehetők Görögország eladósodásáért, vagy amelyek a hitelt visszakérik.



Hozzátette: a bombák házi készítésűek és a támadó nem akart a komoly vérveszteséget okozni. Úgy vélte, a támadásokat úgy kell kezelni, mintha valós támadás történt volna, de egyelőre a szélsőbaloldali radikális csoportok nem gyilkosságokat akarnak végrehajtani, egyszerűen azt szeretnék, hogy beszéljenek róluk a médiában.



Hozzátette, a támadások a biztonsági hiányosságokra is felhívják a figyelmet. Németországban a biztonsági rendszer jól működött, ott nem jutott el a célszemélyig a bomba, Franciaországban azonban kézben robbant. Hiába van szükségállapot Franciaországban, olyan hosszú idő telik el, hogy lankad a figyelem, és egy-egy ilyen akció felhívja arra a biztonságért felelős személyek figyelmét, hogy ezt folyamatosan szinten kell tartani - jegyezte meg Horváth József.

MTI