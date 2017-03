Budapesti borkóstolón is bemutatkozik a Magna Mátra

2017. március 17. 09:44

A Mátrai borvidék önálló karakterének céljával alapította meg nyolc mátrai borászat a Magna Mátra szakmai szervezetet, amely március 20-án a Pesti Vigadóban közös kóstolón is bemutatkozik.

Hiába Magyarország második legnagyobb kiterjedésű borvidéke a mátrai, a legutóbbi időkig a súlyához mérten mégis kevés szó esett róla. A most alakult Magna Mátra összefogásnak viszont már közös víziója van arról, hogy miként válhat a régió erős identitású termőhellyé - közölte az MTI-vel a szervezet.

A nyolc alapító pince (Benedek Pince, Centurio Szőlőbirtok, H2 Pince, Kékhegy Pince, Levente Szőlőbirtok és Pince, Losonci Pince, Nagygombos Borászat, Szignárovits-Maka Pince) szándéka az, hogy Kárpát-medencei szőlőfajtákkal adjanak önálló karaktert a borvidéknek. Ennek érdekében a következő néhány évben arra koncentrálnak majd, hogy megtalálják azokat a hazai vörös és fehér fajtákat, amelyek a borvidék elsődleges arcaivá válhatnak. Ebben kiemelkedő szerepet szánnak a kékfrankosnak és később a kadarkának is, de további őshonos szőlőfajtákkal is kísérleteznek - számoltak be.



A Magna Mátra tagjainak meggyőződése, hogy a Mátrai borvidék természeti adottságai kiemelkedőek. A borvidék egészére jellemző, jó vízháztartású talajok és a meleg, de nem szélsőségesen forró klíma együttesen aromagazdag, jó egyensúlyú, érett csersavú borokat adnak. Az összefogás hisz abban, hogy a kitűnő alapadottságokon felül a Mártának vannak különleges értékeket felmutató dűlői, ezek karakterének felkutatása és kibontása garantálja a fejlődés lehetőségét a borminőség terén.



Zászlósterméküknek a Magna bort tekintik, amelynek el is készítették a szabályozását - közölték.



Véleményük szerint az egyediség megőrzésének kulcsa abban rejlik, ha az egyedi jelleg elfedése helyett érvényesülni hagyják a kizárólag a természet adta értékeket. Ennek érdekében a Magna borok kizárólag Kárpát-medencei szőlőfajtákból készülhetnek, tőkénként legfeljebb egy kilogrammos terheléssel.



Egy átmeneti időszak után ezek a borok csak ökológiai szőlőterületről származhatnak, spontán erjesztve, a pincetechnológiák minimalizálásával. Az elkészült borokat közös kóstolás után, a tagok legalább kétharmadának jóváhagyásával fogadják el, egy-egy pince évjáratonként legfeljebb egy fehér és egy vörös Magna bort készíthet.



Mint hangsúlyozták, a szervezetet elsődlegesen nem marketingcélok vezetik, tudják, hogy még az út elején járnak, és többen kellenek ahhoz, hogy a Mátrát az őt megillető helyre emeljék, ezért idővel egyre több hiteles és magas színvonalat képviselő mátrai birtok csatlakozik majd hozzájuk.



A szervezet első, nyilvános bemutatkozását március 20-án tartja a Pesti Vigadóban. A kóstolóval kapcsolatos további információk a Magna Mátra honlapján ( www.magnamatra.hu ) érhetők el.

MTI