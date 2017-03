Orbán Viktor életének legfurcsább kormányülése

2017. március 17. 19:04

Bár az parlamenti túráknak nem képezi részét, külön kérésre a miniszterelnök dolgozószobáját és a kormány üléstermét is meglátogatták a Julianna Református Általános Iskola 3. osztályos ­diákjai.

A fővárosi iskola tanulóinak ajándék volt az országház látogatása, az osztály ugyanis sikerrel szerepelt néhány iskolai rendezvényen és lépett fel nyugdíjasotthonokban. Az egyik szülő kérésének eleget téve engedték be a gyerekeket Orbán Viktor dolgozószobájába. Sőt, a miniszterelnök értesülve erről a különleges kívánságról, saját maga fogadt az iskola diákjait, akiknek nem csupán a dolgozószobáját mutatta meg, hanem a kormány üléstermébe is beengedte őket.

Orbán Viktor ajándékkal is készült: tekintettel az Arany János születésének évfordulójára, minden nebuló egy Toldi-kötettel térhetett haza. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy gyerekkorában Toldi volt a kedvenc olvasmánya, s egyben Toldi Miklós a példaképe is.

Blikk/hirado.hu