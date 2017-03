Romániában már 3800 kanyarós

2017. március 17. 19:54

Romániában 3799-re emelkedett az igazolt kanyarós esetek száma a betegség tavaly februári megjelenése óta - közölte honlapján az országos közegészségügyi intézet (INSP) pénteken.

Az INSP heti rendszerességgel összesíti az igazolt kanyarós megbetegedések számát. Március 10-én még kevesebb mint 3500, előtte egy héttel pedig csaknem 3200 igazolt fertőzésről tudtak. Ebből kiderül: az utóbbi hónapban gyakorlatilag hétről hétre megduplázódott az újabb megbetegedések száma.

Az egészségügyi minisztert egy pénteki sajtóértekezleten kérdezték az újságírók azokkal a vádakkal kapcsolatban, amelyek szerint más európai országokba is Romániából hurcolták be a kanyarót. Florian Bodog szerint nincs helye a vádaskodásnak, a járványért mindenütt azok a szülők a felelősek, akik nem oltatták be gyermekeiket.



mti