Nagy a zsidó hitközségi vezetők erkölcsi felelőssége

2017. március 18. 21:56

Senki sem állhat a törvényen felül, a zsidó hitközségi vezetőknek pedig különösen nagy az erkölcsi felelőssége a magyar társadalom által megtermelt közpénzek felhasználásában - közölte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) szombat este az MTI-vel.

A hitközség arra a pénteki hírre reagált, amely szerint a Debreceni Zsidó Hitközség (DZSH) költéseivel kapcsolatban nyomozást indított a rendőrség sikkasztás gyanújával ismeretlen tettes ellen, állampolgári bejelentés alapján.



A szervezet hangsúlyozta, taghitközségeik, így a Debreceni Zsidó Hitközség is teljes gazdasági önállósággal rendelkeznek, ezért a Mazsihisz nem tudja közvetlenül befolyásolni gazdasági döntéseiket. "A Mazsihisz a mostani ügynek csak azért nem kárvallottja, mert a szervezet menedzsmentje átgondolt garanciális rendszer közjegyző előtti aláírásával biztosította hitelezői pozícióját" - írták. Ha van kárvallott, az kizárólag a debreceni zsidó közösség lehet, a nyomozás tétje ennek tisztázása, a nyomozó hatóság hivatott megállapítani, történt-e szabálytalanság vagy bűncselekmény - írták.



Hangsúlyozták azt is, hogy a nyomozás segítése mellett különösen fontosnak tartják az átláthatóan működő zsidó hitélet és közösségi élet feltételeinek folyamatos biztosítását Debrecen zsidósága számára.



Emlékeztettek rá, a Mazsihisz közgyűlése több hónappal a nyomozás megkezdése előtt visszahívta Mazsihisz-alelnöki tisztségéből a Debreceni Zsidó Hitközség elnökét, Horovitz Tamást.



Először a Hajdú-bihari Napló számolt be arról, hogy a napokban házkutatást tartott a rendőrség a debreceni hitközség székházában, ahol iratokat, számítógépes adathordozókat foglaltak le.



A lap szerint a nyomozás a DZSH 95 millió forintos kölcsönével van összefüggésben, amelyet a Mazsihisztól vett fel. A Napló emlékeztet rá: európai uniós és állami támogatással 600 millió forint értékben újult meg a felekezet két helyi zsinagógája és a székháza. "A pénz azonban nem volt elég, ezért kérte a kölcsönt Horovitz Tamás elnök a DZSH nevében, ám nem tudták időre törleszteni" - írta a lap, amely kiderítette: az elnök a tagság és az elnökség tudta nélkül vette fel a hitelt, ami miatt az értékes helyi ingatlanjaikra jelzálogot jegyeztetett be a Mazsihisz.

MTI