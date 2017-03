A lengyel elnök aláírta az új gyülekezési törvényt

2017. március 19. 09:33

Andrzej Duda lengyel államfő szombaton aláírta az ellenzék, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és a lengyel legfelsőbb bíróság által is vitatott gyülekezési törvényt, amelyet korábban az elnök előzetes normakontrollra elküldött az alkotmánybíróságnak is - jelentette be az elnök szóvivője.

A lengyel ellenzék most attól tart, hogy az új szabályozás masszívan akadályozni fogja munkáját. A tavaly decemberben elfogadott jogszabályt a 15 tagú alkotmánybíróság 11 bírája vizsgálta meg, s végül 7-4 arányban jóváhagyták. A testületnek jelenleg nyolc olyan tagja van, akiket a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) többségű parlament választott, hét bírót pedig az előző kormányzati időszakokban választottak meg.

A bíróság alkotmányosnak találta azokat a lengyel államfő által kifogásolt előírásokat, melyek a “rendszeresen ismétlődő gyűlésre” vonatkoznak. Ezt a fogalmat a jogszabály arra vezeti be, ha egy rendezvényt több alkalommal is ugyanarra a helyszínre hirdetnek meg. Az ilyen típusú rendezvényt ezentúl elsőbbség illeti meg a többi megmozdulással szemben, ahogy az elfogadott jogszabály értelmében az állami intézmények és az egyház által szervezett gyűléseket is. A korábbi szabályozás szerint a rendezvényét először bejelentőt illette meg az elsőbbség.

A törvény azt is előírja, hogy két “ellentétes irányultságú” gyűlést nem lehet egy helyen és egy időben megtartani, és két különböző gyűlés között legalább 100 méteres távolságot kell biztosítani.

Nils Muiznieks, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa szükségtelennek és helytelennek minősítette a gyülekezési jogra vonatkozó jogszabály megváltoztatását.

hirado.hu - MTI